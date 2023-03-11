"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що сьогодні головне завдання для РФ - заручитися міжнародною підтримкою, позаяк в країни-агресора виникли проблеми з запасами озброєння. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння. Ракети, військова техніка накопичувалась десятиліттями. Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію, - зазначає Данілов. - Корупційна економіка не в стані забезпечити фронт, зовнішня допомога для терористичної Росії – питання першочергової ваги".