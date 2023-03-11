"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням

Російська економіка більше не здатна забезпечити окупаційні сили на фронті, інформує ZN.ua.

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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що сьогодні головне завдання для РФ - заручитися міжнародною підтримкою, позаяк в країни-агресора виникли проблеми з запасами озброєння. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння. Ракети, військова техніка накопичувалась десятиліттями. Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію, - зазначає Данілов. - Корупційна економіка не в стані забезпечити фронт, зовнішня допомога для терористичної Росії – питання першочергової ваги".

росія вичерпує підготовлені запаси озброєння. Ракети, військова техніка накопичувалась десятиліттями. Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію. Корупційна економіка не в стані забезпечити фронт, зовнішня допомога для терористичної росії – питання першочергової ваги.

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 11, 2023


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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