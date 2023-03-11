Ліквідували понад тисячу окупантів за день: Генштаб озвучив нові дані щодо втрат

Станом на 11 березня, на 386-й день повномасштабного російського вторгнення, російські окупанти за минулу добу втратили 1 010 своїх військових. Усього бійці ЗСУ ліквідували з 24 лютого минулого року близько 158 тисяч загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати російських військових з 24 лютого 2022 року по 11 березня 2023 року орієнтовно склали:

  • танки ? 3 458 (+10) одиниць техніки;
  • бойові броньовані машини ? 6 762 (+20);
  • артилерійські системи – 2 483 (+8);
  • РСЗВ – 493 (+2);
  • засоби ППО ? 257 (+1);
  • літаки – 304 (+0);
  • гелікоптери – 289 (+0);
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня – 2 108 (+1);
  • крилаті ракети ? 907 (+0);
  • кораблі та катери ? 18 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5 344 (+7);
  • спеціальна техніка ? 242 (+2).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua


Катерина Глянько, Апостроф





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