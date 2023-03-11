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2023-03-11
Ліквідували понад тисячу окупантів за день: Генштаб озвучив нові дані щодо втрат
Станом на 11 березня, на 386-й день повномасштабного російського вторгнення, російські окупанти за минулу добу втратили 1 010 своїх військових. Усього бійці ЗСУ ліквідували з 24 лютого минулого року близько 158 тисяч загарбників.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати російських військових з 24 лютого 2022 року по 11 березня 2023 року орієнтовно склали:
- танки ? 3 458 (+10) одиниць техніки;
- бойові броньовані машини ? 6 762 (+20);
- артилерійські системи – 2 483 (+8);
- РСЗВ – 493 (+2);
- засоби ППО ? 257 (+1);
- літаки – 304 (+0);
- гелікоптери – 289 (+0);
- безпілотники оперативно-тактичного рівня – 2 108 (+1);
- крилаті ракети ? 907 (+0);
- кораблі та катери ? 18 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5 344 (+7);
- спеціальна техніка ? 242 (+2).
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Катерина Глянько, Апостроф