ЄС може почати спільне патрулювання морів через загрозу Росії – Financial Times

Також країни Євросоюзу можуть проводити військово-морські навчання через діяльність РФ у морі, інформує ZN.ua.

ЄС може почати спільне патрулювання морів через загрозу Росії – Financial Times
© Міністерство оборони РФ

ЄС може ухвалити рішення про проведення щорічних спільних військово-морських навчань у рамках членства та посилення військового спостереження та берегової охорони. Усе через діяльність розвідувальних кораблів РФ у морі та захист морської інфраструктури. Про це повідомив єврокомісар з навколишнього середовища Віргініус Сінкявічюс, пише Financial Times.

"Після того, що сталося з "Північним потоком", (нам потрібно, – ред.) посилити моніторинг та захист морської інфраструктури та суден від фізичних та кіберзагроз", - заявив Синкявічюс. До речі, оновлена морська стратегія, яка буде включати самі ці посилення, має бути оприлюднена сьогодні. До плану включені пропозиції щодо боротьби з нерозірваними боєприпасами і мінами в морі.

За даними голландської розвідки, останні місяці РФ робить спроби отримати розвідувальні дані для можливих диверсій на критично важливій інфраструктурі в голландській частині Північного моря. Зокрема, у лютому в Північному морі було виявлено російський корабель, екіпаж якого намагався завдати на карту розташування енергетичної інфраструктури. Синкявічюс попередив, що можливими цілями можуть бути плавучі сховища та регазифікаційні установки.


Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua





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