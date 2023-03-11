ЄС може почати спільне патрулювання морів через загрозу Росії – Financial Times

ЄС може ухвалити рішення про проведення щорічних спільних військово-морських навчань у рамках членства та посилення військового спостереження та берегової охорони. Усе через діяльність розвідувальних кораблів РФ у морі та захист морської інфраструктури. Про це повідомив єврокомісар з навколишнього середовища Віргініус Сінкявічюс, пише Financial Times.

"Після того, що сталося з "Північним потоком", (нам потрібно, – ред.) посилити моніторинг та захист морської інфраструктури та суден від фізичних та кіберзагроз", - заявив Синкявічюс. До речі, оновлена морська стратегія, яка буде включати самі ці посилення, має бути оприлюднена сьогодні. До плану включені пропозиції щодо боротьби з нерозірваними боєприпасами і мінами в морі.