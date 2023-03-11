ЄС може почати спільне патрулювання морів через загрозу Росії – Financial Times
Також країни Євросоюзу можуть проводити військово-морські навчання через діяльність РФ у морі, інформує
ЄС може ухвалити рішення про проведення щорічних спільних військово-морських навчань у рамках членства та посилення військового спостереження та берегової охорони. Усе через діяльність розвідувальних кораблів РФ у морі та захист морської інфраструктури. Про це повідомив єврокомісар з навколишнього середовища Віргініус Сінкявічюс,
"Після того, що сталося з "Північним потоком", (нам потрібно, – ред.) посилити моніторинг та захист морської інфраструктури та суден від фізичних та кіберзагроз", - заявив Синкявічюс. До речі, оновлена морська стратегія, яка буде включати самі ці посилення, має бути оприлюднена сьогодні. До плану включені пропозиції щодо боротьби з нерозірваними боєприпасами і мінами в морі.
За даними голландської розвідки, останні місяці РФ робить спроби отримати розвідувальні дані для можливих диверсій на критично важливій інфраструктурі в голландській частині Північного моря. Зокрема, у лютому в Північному морі було виявлено російський корабель, екіпаж якого намагався завдати на карту розташування енергетичної інфраструктури. Синкявічюс попередив, що можливими цілями можуть бути плавучі сховища та регазифікаційні установки.