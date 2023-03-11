Росія планує змінити уряд у Молдові на проросійський — розвідка США

Росіяни готують провокаційні масові акції протесту.

Росія планує змінити уряд у Молдові на проросійський — розвідка США

У США вважають, що пов’язані з російською розвідкою особи планують організувати протести в Молдові, щоб спровокувати повстання проти молдовського уряду та сприяти появі в країні проросійького керівництва, повідомляє CNN із посиланням на американську розвідку.

У Вашингтоні заявили, що Росія працює над послабленням уряду Молдови, яка прагне більш тісних зв’язків з Європейським Союзом, водночас пов’язані з російським урядом актори можуть проводити навчання антиурядових демонстрантів у Молдові, інформує ZN.ua.

Останніми тижнями Кишинів сколихнули антиурядові протести, в основному організовані дружньою до Росії партією Шор.

США також вважають, що Москва працює над поширенням дезінформації про стабільність ситуації в Молдові. Одним із прикладів є заява Міністерства оборони Росії минулого місяця про те, що Україна планувала вторгнутися до Придністров’я, підтримуваного Москвою сепаратистського регіону Молдови.

Представники США заявили, що ці звинувачення є «необґрунтованими, фальшивими та викликають безпідставну тривогу».

Наразі адміністрація Байдена не бачить безпосередньої військової загрози для Молдови, однак там заявили, що уважно стежать за діяльністю Росії в Молдові, побоюючись постійних зусиль Кремля дестабілізувати Європу.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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