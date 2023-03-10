Україна запрошена на саміт НАТО у Вільнюсі: Зеленський озвучив очікування

Україна розраховує, що на саміті НАТО у Вільнюсі країни підтримають формулу миру України. Про це заявив президент Володимир Зеленський у ході спілкування із представниками ЗМІ за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін у Києві.

Власне членство України в НАТО не може бути реалізовано під час війни, але, на думку Зеленського, для України було б важливим отримати гарантії безпеки від оборонного альянсу ще до фактичного членства в НАТО.

"Так, ми запрошені, але ми хотіли б, щоб були відповідні кроки вперед, окрім того статусу, який сьогодні у нас у відносинах із НАТО", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, чого Україна очікує від саміту альянсу у Вільнюсі.

Санна Марін у свою чергу зазначила, що підтримує формулу миру президента Зеленського і хоче, щоб вона якнайшвидше запрацювала.