Україна запрошена на саміт НАТО у Вільнюсі: Зеленський озвучив очікування
Україна очікує на підтримку формули миру.
Україна розраховує, що на саміті НАТО у Вільнюсі країни підтримають формулу миру України. Про це заявив президент Володимир Зеленський у ході спілкування із представниками ЗМІ за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін у Києві.
Власне членство України в НАТО не може бути реалізовано під час війни, але, на думку Зеленського, для України було б важливим отримати гарантії безпеки від оборонного альянсу ще до фактичного членства в НАТО.
"Так, ми запрошені, але ми хотіли б, щоб були відповідні кроки вперед, окрім того статусу, який сьогодні у нас у відносинах із НАТО", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, чого Україна очікує від саміту альянсу у Вільнюсі.
Санна Марін у свою чергу зазначила, що підтримує формулу миру президента Зеленського і хоче, щоб вона якнайшвидше запрацювала.
"Лише тривалий мир може дати нашій сім'ї європейських країн, євроатлантичній родині спокій та благополуччя. Ми хочемо, щоб Україна увійшла до НАТО як одна із союзних держав цього Альянсу", - зазначила Марін, передає