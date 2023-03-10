Британія та Франція хочуть зараз надати Україні все для вирішальної переваги на фронті, але війна закінчиться перемовинами — Сунак

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що разом з Францією країни хочуть надати Україні додаткову підтримку, яка б гарантувала вирішальну перевагу наших військових на полі бою. Про це він сказав під час свого візиту у Францію, зазначає SkyNews.

За словами Сунака, Лондон та Париж взяли на себе лідерство в питанні передачі нам бойових танків, що "допомогло заохотити інших зробити те саме".

"Далекобійне озброєння було ще одним питанням, у якому ми знову просунулись вперед, тому що вважаємо: на цьому етапі конфлікту наявність такого озброєння разом із танками є дуже важливою", — наголосив він.

Сунак погоджується з тим, що час для мирного діалогу Києва та Москви ще не настав, та він зазначає, що війна закінчиться саме переговорами.

"Звичайно, це закінчиться, як і всі конфлікти, за столом переговорів, але це рішення має ухвалити Україна. І що нам потрібно зробити, так це поставити їх у найкраще місце для проведення цих переговорів у відповідний момент, який для них має сенс", — додав Сунак.