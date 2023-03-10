Британія та Франція хочуть зараз надати Україні все для вирішальної переваги на фронті, але війна закінчиться перемовинами — Сунак

Остаточне рішення щодо початку діалогу буде за нашою державою, додав він, інформує ZN.ua.

Британія та Франція хочуть зараз надати Україні все для вирішальної переваги на фронті, але війна закінчиться перемовинами — Сунак
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Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що разом з Францією країни хочуть надати Україні додаткову підтримку, яка б гарантувала вирішальну перевагу наших військових на полі бою. Про це він сказав під час свого візиту у Францію, зазначає SkyNews.

За словами Сунака, Лондон та Париж взяли на себе лідерство в питанні передачі нам бойових танків, що "допомогло заохотити інших зробити те саме".

"Далекобійне озброєння було ще одним питанням, у якому ми знову просунулись вперед, тому що вважаємо: на цьому етапі конфлікту наявність такого озброєння разом із танками є дуже важливою", — наголосив він.

Сунак погоджується з тим, що час для мирного діалогу Києва та Москви ще не настав, та він зазначає, що війна закінчиться саме переговорами.

"Звичайно, це закінчиться, як і всі конфлікти, за столом переговорів, але це рішення має ухвалити Україна. І що нам потрібно зробити, так це поставити їх у найкраще місце для проведення цих переговорів у відповідний момент, який для них має сенс", — додав Сунак.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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