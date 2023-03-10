Вчорашній російський ракетний удар мав швидше пропагандистську, а не практичну мету – ISW

Проте російські військові блогери усе одно виявилися незадоволеними, інформує ZN.ua.

Ракетний удар Росії по території України 9 березня був найбільшим за 2023 рік, проте він, ймовірно, служив лише цілям російської державної пропаганди і не мав практичної мети. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські військові офіційно повідомили, що росіяни обстріляли українську критичну інфраструктуру понад 80 різними ракетами, зокрема шістьма дефіцитними ракетами типу «Кинджал», а також вісьмома іранськими безпілотниками.

Аналітики ISW зауважили, що Міноборони Росії заявило, що російські війська завдали «високоточних ракетних ударів з повітря, моря та наземного базування» по українській військовій інфраструктурі, військово-промислових комплексах та енергетичній інфраструктурі, що підтримує українську армію, у відповідь за нібито вторгнення в Брянську область 2 березня. Але слова українських посадовців, російських блогерів та кадри в соціальних мережах свідчать про те, що ракетні удари знову були спрямовані по українській енергетичній інфраструктурі, але знову не досягли мети зруйнувати українське енергопостачання.

«ISW продовжує оцінювати, що ці ракетні удари не підірвуть волі України та не покращать позиції Росії на передовій», – йдеться у звіті ISW.

Імовірно, припускають аналітики, Кремль навмисно запустив ракети «Кинджал», які українська ППО не може перехопити, щоб досягти результатів у російському інформаційному просторі, попри скорочення запасів таких ракет.

Вони також вважають, що президент Росії Владімір Путін використав ці дефіцитні ракети в безрезультатних атаках, щоб заспокоїти російські провоєнні та ультранаціоналістичні спільноти, які переважною більшістю закликали його помститися за інцидент у Брянській області 2 березня.

«Російські мілблогери та пропагандисти також критикували російську ракетну кампанію за те, що вона не змогла змусити Україну “заморозити” взимку. Ймовірно, Путін спробував компенсувати ці наративи ще одним ракетним ударом, подібним до тих, які Росія здійснила восени 2022 року, використовуючи сучасні ракети, щоб гарантувати певну шкоду Україні. Однак російські мілблогери не дуже підтримали ці удари, зазначивши, що Кремлю необхідно докорінно змінити свій підхід до націлювання, враховуючи, що Україна адаптувалася до встановленої схеми нападу», – йдеться у звіті.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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