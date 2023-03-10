Теракт у центрі Тель-Авіва: троє людей поранені

Палестинець відкрив стрілянину та поранив трьох людей.

Теракт у центрі Тель-Авіва: троє людей поранені
© МАДА — ізраїльська національна служба екстреної медичной допомоги

Терористичний акт стався у четвер, 9 березня, в Тель-Авіві: палестинець відкрив стрілянину та поранив трьох людей. Зрештою, нападника застрелили, пише The Times of Israel.

Інцидент стався в одному з ресторанів в центрі міста. Троє постраждалих під час стрілянини в Тель-Авіві — двадцятирічні чоловіки — були терміново доставлені в лікарню, один з их перебуває у важкому стані, інформує ZN.ua.

Ймовірного стрілка вбив співробітник антитерористичного підрозділу прикордонної поліції, який випадково опинився на місці.

Напад стався через кілька годин після того, як міністр оборони США Ллойд Остін завершив короткий візит до Ізраїлю, під час якого він закликав усі сторони до деескалації насильства.

Відповідальність на себе взяло ісламістське бойове угруповання ХАМАС. Там 23-річного Мутаза Салах аль-Хаваджа визнали членом свого військового крила.

Раніше в четвер ізраїльські війська вбили трьох озброєних осіб з войовничого угруповання «Ісламський джихад» під час перестрілки на Західному березі. ХАМАС заявив, що стрілянина в Тель-Авіві була відповіддю на це.

«Героїчна операція є природною відповіддю на злочини, скоєні окупантами», — сказав речник ХАМАС Хазем Касем.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав стрілянину терактом і пообіцяв посилити сили безпеки та поліцію для боротьби із терористами.

Через інцидент мер Тель-Авіва Рон Хулдай звернувся до протестувальників, які мітингували проти запланованої судової реформи, з проханням залишитись вдома.

27 січня в результаті теракту в синагозі в районі Неве-Яаков в Єрусалимі щонайменше семеро людей загинули і ще десятеро отримали поранення.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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