Китай не хоче війни через Тайвань — глава розвідки США

Розвідувальне співтовариство США вважає, що Китай не хоче військового конфлікту навколо Тайваню, хоча і сповнений рішучості незалежний острів під свій контроль, пише Bloomberg.

«Ми не вважаємо, що Китай хоче розпочати війну», — заявила директор національної розвідки Евріл Хейнс Комітету з розвідки Палати представників під час щорічного брифінгу про глобальні загрози, з якими стикаються США .

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс на тому ж слуханні підтвердив, що президента Сі Цзіньпіна «протверезили» підтримка України США та союзниками у відповідь на вторгнення Росії рік тому.

«Це те, на що президент Сі мусить зважати, коли він виходить із «нульового ковіду», намагаючись відновити економічне зростання Китаю, намагаючись взаємодіяти з рештою світової економіки», – сказав Бернс.