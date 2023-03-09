Китай не хоче війни через Тайвань — глава розвідки США

Водночас, у розвідці не виключили, що війна може розпочатись у 2027 році, інформує ZN.ua.

Розвідувальне співтовариство США вважає, що Китай не хоче військового конфлікту навколо Тайваню, хоча і сповнений рішучості незалежний острів під свій контроль, пише Bloomberg.

«Ми не вважаємо, що Китай хоче розпочати війну», — заявила директор національної розвідки Евріл Хейнс Комітету з розвідки Палати представників під час щорічного брифінгу про глобальні загрози, з якими стикаються США.

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс на тому ж слуханні підтвердив, що президента Сі Цзіньпіна «протверезили» підтримка України США та союзниками у відповідь на вторгнення Росії рік тому.

«Це те, на що президент Сі мусить зважати, коли він виходить із «нульового ковіду», намагаючись відновити економічне зростання Китаю, намагаючись взаємодіяти з рештою світової економіки», – сказав Бернс.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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