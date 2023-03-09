Війна проти України матиме руйнівні наслідки для економіки РФ — глава МВФ

Економіка Росії постраждає через еміграцію робітників, перекриття доступу до технологій, а також через енергетичні санкції Заходу, інформує ZN.ua.

Війна проти України матиме руйнівні наслідки для економіки РФ — глава МВФ

Міжнародний валютний фонд зазнав критики за прогноз, що Росія цього року матиме сильніше економічне зростання, ніж Велика Британія чи Німеччина, незважаючи на посилення тиску західних санкцій. Але директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що економічні перспективи Росії після 2023 року є «досить руйнівними», повідомляє CNN.

«Якщо взяти наші прогнози на середньострокову перспективу, то вони означають, що економіка Росії скоротиться щонайменше на 7%», - сказала Георгієва.

У січні МВФ прогнозував, що економіка РФ зросте на 0,3% цього року і на 2,1% наступного. Це було набагато оптимістичніше, ніж останні прогнози Світового банку і Організації економічного співробітництва та розвитку. Економісти цих організацій прогнозували падіння економіки Росії на 3,3% і 5,6% у 2023 році відповідно.

Навіть російський центральний банк, який продовжив надзвичайний контроль за рухом капіталу ще на шість місяців, заявив, що цього року валовий внутрішній продукт може скоротитися на 1%.

Георгієва сказала CNN, що економіка Росії з часом постраждає через еміграцію робітників, перекриття доступу до технологій, а також через санкції, запроваджені проти великої енергетичної галузі РФ.

«Цього року ми замислилися над тим, що Росії вдалося спрямувати частину [своїх] продажів нафти за межі ринків ЄС. Це не матиме довготривалого впливу на російську економіку», - додала вона, маючи на увазі успіх РФ в перенаправленні поставок нафти до Китаю та Індії.

«Ми не бачимо, щоб Росія отримала якусь вигоду від того, що вона заподіяла Україні і собі», - заявила Георгієва.

Після нещодавніх заборон ЄС на імпорт російської нафти і нафтопродуктів, економіка Москви демонструє ознаки напруження. У понеділок, 6 березня, російський уряд повідомив про дефіцит бюджету в 2,58 трильйона рублів (34 мільярди доларів) за січень і лютий порівняно з профіцитом у 415 мільярдів рублів (5,5 мільярда доларів) за той самий період 2022 року. У повідомленні йдеться, що доходи від нафти і газу впали на 46% в річному обчисленні.

Тим часом, за словами Георгієвої, американська та європейська економіки виявилися напрочуд стійкими. Вона вказала на міцність їхніх ринків праці та швидкі дії Європи, спрямовані на обмеження залежності від російських енергоносіїв.

«Все це позитивно впливає на наші перспективи зростання. Ми не бачимо глобальної рецесії на цей рік», - зазначила Георгієва.

Однак це не завадить глобальному уповільненню, оскільки центральні банки продовжують свої кампанії зі зниження інфляції з найвищих рівнів за останні десятиліття. МВФ очікує, що світове економічне виробництво, яке зросло на 3,4% у 2022 році, зросте на 2,9% у 2023 році.

Однак, за словами Георгієвої, важливо, щоб країни не послаблювали підвищення процентних ставок передчасно, аби уникнути різкого зростання цін.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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