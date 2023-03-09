НАТО має прийняти рішення про постійну присутність військ для захисту країн Балтії — міністр оборони Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що НАТО, а не лише Берлін, має прийняти рішення про постійні військові сили для захисту країн Балтії. Про це повідомляє CNN .

«Зрештою, це не стільки питання того, що має намір робити Німеччина, скільки того, що НАТО вважає правильним і необхідним», - сказав Пісторіус під час спільної прес-конференції зі своїм литовським колегою Арвідасом Анушаускасом.

«Що, на думку НАТО, є правильним у військовому плані, з точки зору стримування і гнучкості? Постійна бригада у Балтійському регіоні чи декілька?», - додав він.

Міністр оборони Німеччини повідомив, що верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі і Альянс розглядають можливість створення «гнучких підрозділів для захисту всього східного флангу».

На прес-конференції Анушаускас заявив, що Литва прагне «постійної присутності німецької бригади», оскільки лінія оборони НАТО починається в Литві, додавши, що країна готує необхідну інфраструктуру для розміщення німецьких військових.

Пісторіус продовжив, що Німеччина планує розгортання «величезного апарату», який складається з п’яти тисяч солдатів цієї бригади, а також цивільних службовців і членів їхніх сімей.

«Прихильність до східного флангу зараз важливіша, ніж будь-коли після закінчення холодної війни», - зазначив Пісторіус.