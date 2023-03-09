НАТО має прийняти рішення про постійну присутність військ для захисту країн Балтії — міністр оборони Німеччини
Альянс розглядає можливість створення гнучких підрозділів для захисту всього східного флангу, інформує
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що НАТО, а не лише Берлін, має прийняти рішення про постійні військові сили для захисту країн Балтії. Про це повідомляє
«Зрештою, це не стільки питання того, що має намір робити Німеччина, скільки того, що НАТО вважає правильним і необхідним», - сказав Пісторіус під час спільної прес-конференції зі своїм литовським колегою Арвідасом Анушаускасом.
«Що, на думку НАТО, є правильним у військовому плані, з точки зору стримування і гнучкості? Постійна бригада у Балтійському регіоні чи декілька?», - додав він.
Міністр оборони Німеччини повідомив, що верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі і Альянс розглядають можливість створення «гнучких підрозділів для захисту всього східного флангу».
На прес-конференції Анушаускас заявив, що Литва прагне «постійної присутності німецької бригади», оскільки лінія оборони НАТО починається в Литві, додавши, що країна готує необхідну інфраструктуру для розміщення німецьких військових.
Пісторіус продовжив, що Німеччина планує розгортання «величезного апарату», який складається з п’яти тисяч солдатів цієї бригади, а також цивільних службовців і членів їхніх сімей.
«Прихильність до східного флангу зараз важливіша, ніж будь-коли після закінчення холодної війни», - зазначив Пісторіус.