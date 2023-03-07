Креативний підхід: на українські МіГи спробують встановити західні ракети
У такий спосіб вдасться компенсувати відсутність сучасних винищувачів, інформує
Збройні сили США вивчають можливість інтеграції передових західних ракет класу «повітря-повітря» в українські винищувачі радянської епохи, пише POLITICO.
За словами двох представників міністерства оборони та ще одного джерела, наразі вивчається, чи можливо встановити передові ракети класу «повітря-повітря» середньої дальності AIM-120, призначені для стрільби із західних винищувачів, таких як американські F-16, на українські МіГи.
Якщо це вдасться зробити, США вперше нададуть українським літакам можливість стріляти ракетами «повітря-повітря», деякі з яких вже є на озброєнні ЗСУ.
У разі успіху ці зусилля можуть стати частиною вирішення потреб Києва в додатковій вогневій потужності та протиповітряній обороні, адже і Україна, і Росія готуються до великих наступів цієї весни. Минулого тижня високопоставлені американські генерали приймали українських військових у Вісбадені в Німеччині, де була проведена серія навчань на допомогу Києву у підготувці до наступного етапу війни.
Представники міністерства оборони США припускають, що Київ планує розпочати наступ у найближчі шість-вісім тижнів, коли надворі потеплішає, а українські війська завершать навчання тактиці загальновійськового маневру в Німеччині. Офіційні особи стурбовані тим, що Україні не вистачає протиповітряної оборони, оскільки Росія продовжує ракетні атаки та навіть надсилає повітряні кулі-приманки з радіолокаційними відбивачами, щоб виснажити арсенал українських ракет.