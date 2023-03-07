Пентагон: Україна – дуже здібний партнер, який зміг підвищити рівень кібербезпеки

Глава Кіберкомандування ЗС США Пол Накасоне заявив, що за останній рік Україна підвищила свій рівень кібербезпеки, що допомагає Сполученим Штатам під час обміну інформацією.

"Я думаю, що немає кращого прикладу, ніж Україна. Ми спостерігаємо це вже понад рік, це дуже здібний партнер, який зміг підвищити рівень кібербезпеки", – зазначив Накасоне.

За його словами, захищеність кіберпростору союзників США дозволяє при обміні інформацією захищати і американські інтереси.

"Ви маєте бути впевнені, що партнер зможе захистити вашу інформацію", –додав американський генерал.