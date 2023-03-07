Новостей.COM ⇒
2023-03-07
Пентагон: Україна – дуже здібний партнер, який зміг підвищити рівень кібербезпеки
Захищеність кіберпростору союзників США дозволяє при обміні інформацією захищати і американські інтереси, інформує
© dic.academic.ru
Глава Кіберкомандування ЗС США Пол Накасоне
"Я думаю, що немає кращого прикладу, ніж Україна. Ми спостерігаємо це вже понад рік, це дуже здібний партнер, який зміг підвищити рівень кібербезпеки", – зазначив Накасоне.
За його словами, захищеність кіберпростору союзників США дозволяє при обміні інформацією захищати і американські інтереси.
"Ви маєте бути впевнені, що партнер зможе захистити вашу інформацію", –додав американський генерал.
Михайло Яровенко, ZN.ua