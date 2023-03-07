Bloomberg: Захід програє у війні посилів про Україну

В Нью-Делі політики почали хвилюватися. Довгоочікуване президентство Індії в G20 виявилося важчим, ніж очікувалося. Індійські лідери сподіваються, що G20 може успішно замінити низку інших атрофованих органів багатосторонності. Але великі саміти за останні тижні закінчилися без спільного комюніке. А країни настільки сильно розділилися через російську війну проти України, що навіть не змогли підписати спільну заяву про інші важливі проблеми.

Це серйозний крок назад від саміту G20, який пройшов минулого літа на Балі. Тоді лідери змогли дійти згоди про пункт про вторгнення Росії в Україну. Але цього разу схожа риторика була неприйнятною для російських і китайських представників. Їхнє небажання поступитися на папері посилилося за останні місяці, впродовж яких російська армія втратила контроль над територіями в Україні, - пише в статті для Bloomberg старший науковий співробітник аналітичного центру Observer Research Foundation в Нью-Делі Міхір Шарма.