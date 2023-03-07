Bloomberg: Захід програє у війні посилів про Україну

Індійський експерт вважає, що чим довше союзники Києва будуть відмовлятися говорити про компроміси, які будуть потрібні, щоб зупинити кровопролиття, тим гіршими будуть їхні позиції в світі, інформує ZN.ua.

Bloomberg: Захід програє у війні посилів про Україну

В Нью-Делі політики почали хвилюватися. Довгоочікуване президентство Індії в G20 виявилося важчим, ніж очікувалося. Індійські лідери сподіваються, що G20 може успішно замінити низку інших атрофованих органів багатосторонності. Але великі саміти за останні тижні закінчилися без спільного комюніке. А країни настільки сильно розділилися через російську війну проти України, що навіть не змогли підписати спільну заяву про інші важливі проблеми.

Це серйозний крок назад від саміту G20, який пройшов минулого літа на Балі. Тоді лідери змогли дійти згоди про пункт про вторгнення Росії в Україну. Але цього разу схожа риторика була неприйнятною для російських і китайських представників. Їхнє небажання поступитися на папері посилилося за останні місяці, впродовж яких російська армія втратила контроль над територіями в Україні, - пише в статті для Bloomberg старший науковий співробітник аналітичного центру Observer Research Foundation в Нью-Делі Міхір Шарма.

Він також додає, що Китай і Росія також відреагували на зміну атмосфери серед «нейтральних» країн в Азії і Африці. Конференція Raisina Dialogue - одна з небагатьох платформ, яка виводить на передній план підхід країн, що розвиваються, до глобальних проблем. Минулого тижня в рамках цієї конференції глава МЗС РФ Сєргєй Лавров виступив перед аудиторією невдовзі після Держсекретаря США Ентоні Блінкена.


Лесь Димань, ZN.ua





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