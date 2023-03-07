У ДПСУ заявили, що РФ перекидає з Білорусі підрозділи для участі у війні проти України

Російські військові проходять підготовку і навчання на території Білорусі, інформує ZN.ua.

У ДПСУ заявили, що РФ перекидає з Білорусі підрозділи для участі у війні проти України
© Минобороны РоSSии/t.me

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що прикордонники фіксують перекидання з Білорусі підрозділів російських військових, які проходили навчання, повідомляє "Укрінформ".

"На території Білорусі російські військові проходять підготовку і навчання. Зараз ми фіксуємо передислокацію з Білорусі в РФ тих підрозділів, які вже закінчили підготовку, тому зараз кількість російських військових на цьому напрямку може дещо змінитися. Раніше ми зазначали, що на території Білорусі перебувають близько 9-10 тисяч російських військових. За ситуацією активно стежать наші підрозділи розвідки, в тому числі і Державної прикордонної служби, які фіксують все, що відбувається по той бік кордону", - наголосив речник.


Анна Конюченко, ZN.ua





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