У ДПСУ заявили, що РФ перекидає з Білорусі підрозділи для участі у війні проти України

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що прикордонники фіксують перекидання з Білорусі підрозділів російських військових, які проходили навчання, повідомляє "Укрінформ".

"На території Білорусі російські військові проходять підготовку і навчання. Зараз ми фіксуємо передислокацію з Білорусі в РФ тих підрозділів, які вже закінчили підготовку, тому зараз кількість російських військових на цьому напрямку може дещо змінитися. Раніше ми зазначали, що на території Білорусі перебувають близько 9-10 тисяч російських військових. За ситуацією активно стежать наші підрозділи розвідки, в тому числі і Державної прикордонної служби, які фіксують все, що відбувається по той бік кордону", - наголосив речник.