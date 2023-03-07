В Україні пропонують на юридичному рівні дозволити одностатеві шлюби

Відповідний законопроєкт подано на реєстрацію до Верховної Ради, інформує ZN.ua.

В Україні пропонують на юридичному рівні дозволити одностатеві шлюби

До Верховної Ради подано законопроєкт про цивільні партнерства (тож саме, що й шлюб, на юридичному рівні, але без титулу, – ред.). Якщо законопроєкт буде прийнято, то закріпити на юридичному рівні свої стосунки зможуть військові та цивільні одностатеві. Також дія законопроєкту у разі прийняття поширюватиметься і на різностатеві пари. Про це повідомила автор проєкту, депутатка ВР Інна Совсун ("Голос") у своїх соцмережах.

"Законопроєкт допоможе одностатевим парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера / партнерки", – повідомила народна депутатка, яка працювала над проєктом закону 9 місяців. Наразі ж депутати мають підписати проєкт протягом п'яти днів, аби його почали розглядати.

Крім цього, Міністерство юстиції також може подати до парламенту законопроєкт про реєстровані цивільні партнерства, але лише для одностатевих пар, повідомляла українська правозахисниця Олена Шевченко. Згідно з проєктом, планують, зокрема:

  • запровадити інститут реєстрованого цивільного партнерства лише для одностатевих пар;
  • прописати конкретний перелік прав партнерів в реєстрованому партнерстві;
  • визначити коло питань, яке може регулюватися партнерським договором;
  • одностатеві шлюби, що укладені між громадянами України в іноземних країнах, планується прирівняти до цивільного партнерства в Україні.


Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua





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