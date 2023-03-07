В Україні пропонують на юридичному рівні дозволити одностатеві шлюби
Відповідний законопроєкт подано на реєстрацію до Верховної Ради, інформує
До Верховної Ради подано законопроєкт про цивільні партнерства (тож саме, що й шлюб, на юридичному рівні, але без титулу, – ред.). Якщо законопроєкт буде прийнято, то закріпити на юридичному рівні свої стосунки зможуть військові та цивільні одностатеві. Також дія законопроєкту у разі прийняття поширюватиметься і на різностатеві пари. Про це
"Законопроєкт допоможе одностатевим парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера / партнерки", – повідомила народна депутатка, яка працювала над проєктом закону 9 місяців. Наразі ж депутати мають підписати проєкт протягом п'яти днів, аби його почали розглядати.
Крім цього, Міністерство юстиції також може подати до парламенту законопроєкт про реєстровані цивільні партнерства, але лише для одностатевих пар,
- запровадити інститут реєстрованого цивільного партнерства лише для одностатевих пар;
- прописати конкретний перелік прав партнерів в реєстрованому партнерстві;
- визначити коло питань, яке може регулюватися партнерським договором;
- одностатеві шлюби, що укладені між громадянами України в іноземних країнах, планується прирівняти до цивільного партнерства в Україні.