FT: Китай постав перед доленосним вибором щодо України

Рішення постачати зброю Росії доведе протистояння Пекіна з Вашингтоном до точки кипіння, але також багато скаже про китайські погляди на майбутнє світу, інформує ZN.ua.

FT: Китай постав перед доленосним вибором щодо України
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Сі Цзіньпін назвав Владіміра Путіна своїм найкращим другом. Але тепер російському лідеру гостро необхідна допомога від Китаю. Путінська армія загрузла в Україні, в неї закінчуються боєприпаси.

Чи варто Сі Цзіньпіну довести, що він справжній друг, почавши постачати Росії зброю? Рішення Китаю багато скаже про те, як він бачить майбутнє світу, - пише оглядач Financial Times Гідеон Рахман в своїй статті.

«Рішення почати постачати зброю Росії буде означати, що Китай вірить в неминучість посилення протистояння з США, а можливо і хоче цього. Натомість, рішення не давати зброю Росії вкаже на те, що Китай все ще переконаний: напругу у відносинах зі США можна приборкати, а глобалізацію - врятувати», - йдеться в статті.

Впливові голоси в Пекіні повністю розуміють ризики, пов’язані з постачанням Москві боєприпасів, які в неї закінчуються. Зокрема, російській армії потрібні артилерійські снаряди і безпілотники. Минулого тижня полковник Народно-визвольної армії Китаю у відставці Чжоу Бо написав: «Якщо Пекін стане на бік Москви у конфлікті, тоді ми опинимося на світанку Третьої світової війни». З такої точки зору, рішення Китаю почати поставки зброї здається неймовірним. Але уряд США переконаний, що в Пекіні тривають серйозні дебати на цю тему. Тож Китай, зрештою, зробить доленосне рішення.


Лесь Димань, ZN.ua





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