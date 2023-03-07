FT: Китай постав перед доленосним вибором щодо України
Рішення постачати зброю Росії доведе протистояння Пекіна з Вашингтоном до точки кипіння, але також багато скаже про китайські погляди на майбутнє світу, інформує
Сі Цзіньпін назвав Владіміра Путіна своїм найкращим другом. Але тепер російському лідеру гостро необхідна допомога від Китаю. Путінська армія загрузла в Україні, в неї закінчуються боєприпаси.
Чи варто Сі Цзіньпіну довести, що він справжній друг, почавши постачати Росії зброю? Рішення Китаю багато скаже про те, як він бачить майбутнє світу, - пише оглядач
«Рішення почати постачати зброю Росії буде означати, що Китай вірить в неминучість посилення протистояння з США, а можливо і хоче цього. Натомість, рішення не давати зброю Росії вкаже на те, що Китай все ще переконаний: напругу у відносинах зі США можна приборкати, а глобалізацію - врятувати», - йдеться в статті.
Впливові голоси в Пекіні повністю розуміють ризики, пов’язані з постачанням Москві боєприпасів, які в неї закінчуються. Зокрема, російській армії потрібні артилерійські снаряди і безпілотники. Минулого тижня полковник Народно-визвольної армії Китаю у відставці Чжоу Бо написав: «Якщо Пекін стане на бік Москви у конфлікті, тоді ми опинимося на світанку Третьої світової війни». З такої точки зору, рішення Китаю почати поставки зброї здається неймовірним. Але уряд США переконаний, що в Пекіні тривають серйозні дебати на цю тему. Тож Китай, зрештою, зробить доленосне рішення.