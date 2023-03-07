FT: Китай постав перед доленосним вибором щодо України

Сі Цзіньпін назвав Владіміра Путіна своїм найкращим другом. Але тепер російському лідеру гостро необхідна допомога від Китаю. Путінська армія загрузла в Україні, в неї закінчуються боєприпаси.

Чи варто Сі Цзіньпіну довести, що він справжній друг, почавши постачати Росії зброю? Рішення Китаю багато скаже про те, як він бачить майбутнє світу, - пише оглядач Financial Times Гідеон Рахман в своїй статті.

«Рішення почати постачати зброю Росії буде означати, що Китай вірить в неминучість посилення протистояння з США, а можливо і хоче цього. Натомість, рішення не давати зброю Росії вкаже на те, що Китай все ще переконаний: напругу у відносинах зі США можна приборкати, а глобалізацію - врятувати», - йдеться в статті.