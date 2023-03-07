ЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка Британії

Та захисникам все важче поповнювати запаси озброєння. Проблеми з боєприпасами є і в російської сторони, інформує ZN.ua.

ЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка Британії
© The New York Times

Армії РФ важко підтримувати темп наступу у Бахмуті, тоді як Сили оборони продовжують захищати місто, попри сильний тиск та знищення шляхів підвезення боєприпасів. У розвідці Британії навіть зазначають, що захисники, ймовірно, стабілізували свій оборонний периметр після попередніх наступів росіян на північну частину міста.

Та зараз і наша сторона, і російські окупанти продовжують виснажувати одне одного.

У Лондоні також зазначають, що росіяни зруйнували міст через єдину асфальтовану дорогу до Бахмута. Як наслідок, погодні умови, а саме болота, заважають Силам оборони поповнювати запаси, адже тепер вони все частіше користуються саме ґрунтовими дорогами.

"Публічні розбіжності між групою "Вагнера" та Міністерством оборони Росії щодо розподілу боєприпасів підкреслюють складність підтримки високого рівня особового складу та боєприпасів, необхідних для просування з їхньою нинішньою тактикою", - зазначають у Міноборони Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 March 2023

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) March 7, 2023


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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