Резніков про боєприпаси для українських військових: «Ми не шукаємо, ми все знайшли»

Україна вже чітко розуміє спроможність кожної країни-партнера щодо надання нам боєприпасів, заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю «Ліга.net». Тепер, за словами міністра, головне, аби боєприпаси вчасно доїжджали.

«Ми не шукаємо, ми все знайшли. Головне, щоб все вчасно доїжджало. Є питання спроможності віддати нам зі складів. Тому що кожна країна, коли ухвалює рішення про передання нам снарядів, зменшує власну обороноздатність і паралельно замовляє виробництво нових у вітчизняних компаній. Тому в пакетах американської допомоги багато чого йде «протягом року. В березні [2022-го] ми шукали все. Зараз ми чітко розуміємо спроможність кожної країни. І без антикремлівського альянсу, який сьогодні нараховує 54 країни, нам би було ай як важко», – зазначив Резніков.

При цьому він не вважає, що після активної весни може настати період позиційної війни, коли обом сторонам банально не буде чим стріляти.

«Бо я знаю обсяги контрактів, які я уклав на виготовлення і постачання на різних підприємствах. Я знаю обсяги контрактів, які уклали наші партнери в наших інтересах. Я знаю обсяги контрактів, які укладаються партнерами з донорських фондів, утворених в інтересах допомоги нам. Наприклад, під керівництвом Великої Британії та Данії», – додав очільник оборонного відомства.

За словами Резнікова, якщо правильно використовувати наявні боєприпаси, тоді «в нас в довгостроковій перспективі перевага над росіянами».

«Вони думають, що їхні склади безкінечні, але це не так», – додав Резніков.