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2023-03-06
Майже 700 окупантів та 15 "пташок": свіжі дані про втрати РФ за добу
Станом на триста сімдесят шосту добу широкомасштабного російського вторгнення окупанти намагаються наступати на п'яти напрямках, у той час, як українські бійці роблять усе можливе, аби прогнати ворога з наших земель – всього за добу було ліквідовано 650 рашистів та військову техніку, зокрема, 15 БПЛА, інформує
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ? близько 153770 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ? 3423 (+9) од,
- бойових броньованих машин ? 6703 (+11) од,
- артилерійських систем – 2433 (+7) од,
- РСЗВ – 488 (+0) од,
- засоби ППО ? 250 (+2) од,
- літаків – 302 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2086 (+15),
- крилаті ракети ? 873 (+0),
- кораблі /катери ? 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5307 (+8) од,
- спеціальна техніка ? 234 (+2).
Марія Швець, Апостроф