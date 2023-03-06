Майже 700 окупантів та 15 "пташок": свіжі дані про втрати РФ за добу

Станом на триста сімдесят шосту добу широкомасштабного російського вторгнення окупанти намагаються наступати на п'яти напрямках, у той час, як українські бійці роблять усе можливе, аби прогнати ворога з наших земель – всього за добу було ліквідовано 650 рашистів та військову техніку, зокрема, 15 БПЛА, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ? близько 153770 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ? 3423 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ? 6703 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2433 (+7) од,
  • РСЗВ – 488 (+0) од,
  • засоби ППО ? 250 (+2) од,
  • літаків – 302 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2086 (+15),
  • крилаті ракети ? 873 (+0),
  • кораблі /катери ? 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5307 (+8) од,
  • спеціальна техніка ? 234 (+2).


Марія Швець, Апостроф





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