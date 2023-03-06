Майже 700 окупантів та 15 "пташок": свіжі дані про втрати РФ за добу

Станом на триста сімдесят шосту добу широкомасштабного російського вторгнення окупанти намагаються наступати на п'яти напрямках, у той час, як українські бійці роблять усе можливе, аби прогнати ворога з наших земель – всього за добу було ліквідовано 650 рашистів та військову техніку, зокрема, 15 БПЛА, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ? близько 153770 (+650) осіб ліквідовано,

танків ? 3423 (+9) од,

бойових броньованих машин ? 6703 (+11) од,

артилерійських систем – 2433 (+7) од,