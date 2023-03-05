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2023-03-05
У Мелітополі знищили дві ворожі бази – Федоров
Увечері в місті пролунали кілька вибухів.
© РИА Мелитополь
У тимчасово окупованому Мелітополі лунають потужні вибухи, попередньо знищені дві ворожі бази. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.
За його словами, втрати окупантів сягають сотень осіб, проте більш докладну інформацію надасть Генштаб ЗСУ.
"Два потужних вибухи, північні райони їх чули. Вже є інформація про те, що знищено два об'єкти, на яких були розташовані окупанти, але офіційно інформацію підтвердить Генштаб. Вже відомо, що не там покурили окупанти, тож для них продовжується пекельний вихідний, як і весь минулий тиждень. Тож можемо підбити підсумки, що сотня рашистів з Мелітополя не зможуть повернутися ніколи", - зазначив він в ефірі телеканалу, інформує
Оксана Лебедина, ZN.ua