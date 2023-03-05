У Мелітополі знищили дві ворожі бази – Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі лунають потужні вибухи, попередньо знищені дві ворожі бази. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

За його словами, втрати окупантів сягають сотень осіб, проте більш докладну інформацію надасть Генштаб ЗСУ.