Для початку переговорів Путін має вивести свої війська з України – Шольц

"На мій погляд, необхідно, щоб Путін розумів, що він не досягне успіху зі своїм вторгненням та своєю імперіалістичною агресією", інформує ZN.ua.

Для початку переговорів Путін має вивести свої війська з України – Шольц
© © European Council

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія має вивести свої війська з території України для початку змістовних переговорів. Про це повідомляє CNN.

"На мій погляд, необхідно, щоб Путін розумів, що він не досягне успіху зі своїм вторгненням та своєю імперіалістичною агресією, і що він повинен вивести війська. Це основа для переговорів", – зазначив канцлер ФРН.

За словами Шольца, річна російсько-українська війна зайшла в глухий кут, який завдає величезної шкоди Україні. Але він сказав, що не буде змушувати українців йти на незручні компроміси.

"Без українців не буде рішень", – підкреслив канцлер, зазначивши, що Путін явно неправильно оцінив силу України, а також єдність усіх друзів України у протистоянні російському вторгненню.

"Дуже важко судити про те, що буде далі в Україні, але є дещо абсолютно зрозуміле: ми продовжуватимемо підтримувати Україну фінансовою, гуманітарною допомогою, а також зброєю", – сказав він.

Німецький канцлер також добре відгукнувся про президента США Джо Байдена та його лідерство під час поточної міжнародної кризи.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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