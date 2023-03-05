Для початку переговорів Путін має вивести свої війська з України – Шольц
"На мій погляд, необхідно, щоб Путін розумів, що він не досягне успіху зі своїм вторгненням та своєю імперіалістичною агресією", інформує
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія має вивести свої війська з території України для початку змістовних переговорів. Про це
"На мій погляд, необхідно, щоб Путін розумів, що він не досягне успіху зі своїм вторгненням та своєю імперіалістичною агресією, і що він повинен вивести війська. Це основа для переговорів", – зазначив канцлер ФРН.
За словами Шольца, річна російсько-українська війна зайшла в глухий кут, який завдає величезної шкоди Україні. Але він сказав, що не буде змушувати українців йти на незручні компроміси.
"Без українців не буде рішень", – підкреслив канцлер, зазначивши, що Путін явно неправильно оцінив силу України, а також єдність усіх друзів України у протистоянні російському вторгненню.
"Дуже важко судити про те, що буде далі в Україні, але є дещо абсолютно зрозуміле: ми продовжуватимемо підтримувати Україну фінансовою, гуманітарною допомогою, а також зброєю", – сказав він.
Німецький канцлер також добре відгукнувся про президента США Джо Байдена та його лідерство під час поточної міжнародної кризи.