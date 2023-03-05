Politico: Росія створила цілу стратегію для знищення української ідентичності

Нове розслідування подій під час окупації Херсона виявило зловісну закономірність в російській жорстокості, інформує ZN.ua.

Politico: Росія створила цілу стратегію для знищення української ідентичності
© Василь Артюшенко, ZN.UA

54 дні росіяни тримали за ґратами Романа Баклажова, бізнесмена і волонтера з Херсона, який займався доставкою продуктів. Під час однієї зі спроб зламати його окупанти вдарили його електрострумом і змусили називати себе «нацистом».

«Багато з нас були в масках весь час. Я не міг роздивитися свого кривдника. Окрім тортур вони змушували нас вчити російський гімн, читати проросійські книги», - розповів чоловік журналістам Politico.

Баклажов розповів, що в’язнів змушували читати проросійську літературу в камерах-одиночках. Їм не говорили, скільки буде тривати їхнє ув’язнення і що відбувається за межами в’язниці.

«За всіма цими порушеннями стоїть холоднокровний розрахунок - бажання знищити українську ідентичність», - пише видання.


Лесь Димань, ZN.ua





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