Politico: Росія створила цілу стратегію для знищення української ідентичності

54 дні росіяни тримали за ґратами Романа Баклажова, бізнесмена і волонтера з Херсона, який займався доставкою продуктів. Під час однієї зі спроб зламати його окупанти вдарили його електрострумом і змусили називати себе «нацистом».

«Багато з нас були в масках весь час. Я не міг роздивитися свого кривдника. Окрім тортур вони змушували нас вчити російський гімн, читати проросійські книги», - розповів чоловік журналістам Politico .

Баклажов розповів, що в’язнів змушували читати проросійську літературу в камерах-одиночках. Їм не говорили, скільки буде тривати їхнє ув’язнення і що відбувається за межами в’язниці.

«За всіма цими порушеннями стоїть холоднокровний розрахунок - бажання знищити українську ідентичність», - пише видання.