На 930 окупантів менше: Генштаб ЗСУ озвучив свіжі втрати ЗС РФ

Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували 930 російських військовослужбовців.

Актуальну статистику втрат ЗС РФ оприлюднив прес-центр Генштабу ЗСУ, інформує Апостроф .

За даними командування, російська армія минулої доби втратила 930 своїх військовослужбовців.

Крім цього, підрозділам ЗСУ вдалося знищити 45 одиниць ворожої техніки, у тому числі 5 танків, 12 артилерійських систем та одну установку ППО.

Втрати ЗС РФ в Україні за 4 березня:

особовий склад – 930 осіб;

танки – 5;

артилерійські системи – 12;

бойові броньовані машини – 9;

РСЗВ - 1;

системи ППО – 1;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5;

автомобільна техніка та цистерни з паливом - 10;

спецтехніка – 2.