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2023-03-05
На 930 окупантів менше: Генштаб ЗСУ озвучив свіжі втрати ЗС РФ
Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували 930 російських військовослужбовців.
Актуальну статистику втрат ЗС РФ оприлюднив прес-центр Генштабу ЗСУ, інформує
За даними командування, російська армія минулої доби втратила 930 своїх військовослужбовців.
Крім цього, підрозділам ЗСУ вдалося знищити 45 одиниць ворожої техніки, у тому числі 5 танків, 12 артилерійських систем та одну установку ППО.
Втрати ЗС РФ в Україні за 4 березня:
- особовий склад – 930 осіб;
- танки – 5;
- артилерійські системи – 12;
- бойові броньовані машини – 9;
- РСЗВ - 1;
- системи ППО – 1;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5;
- автомобільна техніка та цистерни з паливом - 10;
- спецтехніка – 2.
Загальні втрати особового складу ЗС РФ з початку повномасштабного вторгнення становлять 153 120 осіб.
Богдан Соловйов, Апостроф