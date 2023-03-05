На 930 окупантів менше: Генштаб ЗСУ озвучив свіжі втрати ЗС РФ

Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували 930 російських військовослужбовців.

Актуальну статистику втрат ЗС РФ оприлюднив прес-центр Генштабу ЗСУ, інформує Апостроф.

За даними командування, російська армія минулої доби втратила 930 своїх військовослужбовців.

Крім цього, підрозділам ЗСУ вдалося знищити 45 одиниць ворожої техніки, у тому числі 5 танків, 12 артилерійських систем та одну установку ППО.

Втрати ЗС РФ в Україні за 4 березня:

  • особовий склад – 930 осіб;
  • танки – 5;
  • артилерійські системи – 12;
  • бойові броньовані машини – 9;
  • РСЗВ - 1;
  • системи ППО – 1;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5;
  • автомобільна техніка та цистерни з паливом - 10;
  • спецтехніка – 2.

Загальні втрати особового складу ЗС РФ з початку повномасштабного вторгнення становлять 153 120 осіб.


Богдан Соловйов, Апостроф





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