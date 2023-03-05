Постачання Україні бойових літаків – лише питання часу – прем’єр Латвії

Він підкреслив, що союзники повинні допомогти Україні забезпечити собі перемогу у війні, інформує ZN.ua.

Постачання Україні бойових літаків – лише питання часу – прем’єр Латвії
© Lockheed Martin

Прем‘єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що постачання Україні винищувачів – лише питання часу. Про це пише Spiegel.

"Якби вони у нас були (винищувачі, - Ред.), ми б їх теж віддали. Постачання бойових літаків – це лише питання часу. Я не бачу причин, чому Захід не повинен постачати винищувачі. Якщо українцям потрібні винищувачі, вони повинні їх отримати. Вони вже неодноразово доводили, що швидко вчаться керувати новою технікою", – сказав латвійський прем'єр.

Він заявив, що війна повинна завершитися перемогою України і поразкою Росії.

"Так, перемога одних – це поразка інших. Як виглядатиме ця перемога – вирішать самі українці", – сказав він.

Він підкреслив, що завдання союзників – допомогти українцям досягти своїх цілей. Також він зазначив, що Латвія постачає Україні ракети "Стінгер", самохідні гаубиці, гелікоптери, форму і медикаменти.

"Якби у нас були танки, ми б і їх постачали", – наголосив Криш'яніс Каріньш.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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