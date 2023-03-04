Україна планує серійно виготовляти новітні ракети Вільха-М

Заступник голови Національної асоціації оборонно-промислового комплексу України Іван Вінник заявив про налагодження виробництва високоточних ракет “Вільха”, що створені КБ "Луч".

Про це він розповів під час XV конференції "Безпековий діалог між США та Україною" у Вашингтоні, повідомляє портал The Drive .

Вінник заявив, що наразі виробники планують модифікувати “Вільху-М”, щоб збільшити її радіус дії до 150 км. Він відмовився уточнити, коли саме можуть бути готові ракети та скільки їх буде виготовлено.

"Скажімо так, сподіваємось, якраз під час контрнаступу, вірогідність якого очікують на півдні, у напрямку Азовського моря. Випробування проходитимуть на полі бою", — заявив він.

Зараз на фронті працюють українські ракети “Вільха”. Відносно нову розробку ЗСУ вже випробували у реальних бойових діях проти російської армії. Нещодавно ЗСУ нанесли удар по Маріуполю, який знаходиться в 90 кілометрах від лінії фронту, а отже, є недосяжним для ракет HIMARS.

Поява у 2023 році доказів використання ракет “Вільха” після довгої паузи може свідчити про відновлення виробництва цих ракет в інтересах Збройних сил України.