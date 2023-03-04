Поранених росіян так багато, що у госпіталях збільшують кількість ліжко-місць – Генштаб

Російська окупаційна армія щоденно зазнає щоденно зазнає значних втрат у живій силі. У лікарні тимчасової Горлівки збільшують кількість ліжко-місць для поранених російських військових. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

«Продовжуючи збройну агресію, російська окупаційна армія щоденно зазнає значних втрат у живій силі. Раніше ми повідомляли про переповнені медичні заклади тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області», – йдеться у зведенні Генштабу.

Тенденція не зникла, зазначають у Генштабі. Тож нещодавно одна із лікарень міста Горлівка отримала вказівку збільшити ліжко-місця для прийому поранених загарбників.