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2023-03-04
Поранених росіян так багато, що у госпіталях збільшують кількість ліжко-місць – Генштаб
Російська армія щодня зазнає значних втрат у живій силі, інформує
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Російська окупаційна армія щоденно зазнає щоденно зазнає значних втрат у живій силі. У лікарні тимчасової Горлівки збільшують кількість ліжко-місць для поранених російських військових. Про це
«Продовжуючи збройну агресію, російська окупаційна армія щоденно зазнає значних втрат у живій силі. Раніше ми повідомляли про переповнені медичні заклади тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області», – йдеться у зведенні Генштабу.
Тенденція не зникла, зазначають у Генштабі. Тож нещодавно одна із лікарень міста Горлівка отримала вказівку збільшити ліжко-місця для прийому поранених загарбників.
Юлія Лавришин, ZN.ua