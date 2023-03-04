Атака на А-50 в Білорусі: Ігнат розповів, чи зникла небезпека обстрілу України "Кинджалами"

Загроза ударів по Україні гіперзвуковими ракетними комплексами "Кинджал" не зникла, попри те, що кілька днів тому радіолокаційний літак РФ А50 був пошкоджений на білоруському аеродромі "Мачулищі", заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Чи зменшаться можливості запуску ракет "Кинджалів"? Тут таке питання, адже у них же не один той літак А-50 літає. І чому, власне, не може працювати МіГ-31? Тут різні ракети пускають. Загроза є, не треба розслаблятися... Не настільки важливо, де він розміщується. Бо він може просто прилетіти, бути кілька годин у повітряному просторі й забезпечувати ту роботу, яку робив попередній пошкоджений літак", — наголосив Ігнат.

Речник також зазначив, що окупанти переміщують стратегічну та тактичну авіацію по всій території Росії.