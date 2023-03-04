США можуть обмежити деякі інвестиції у технології за кордоном, зокрема в Китай — WSJ

Адміністрація президента США Джо Байдена готує нову програму, яка може заборонити американські інвестиції в певні сектори у Китаї, що є новим кроком для захисту технологічних переваг США під час загострення конкуренції між двома найбільшими економіками світу. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У доповідях, наданих законодавцям, міністерства фінансів і торгівлі США заявили, що розглядають нову регуляторну систему для вирішення проблеми інвестицій США в передові технології за кордоном, які можуть становити загрозу національній безпеці, згідно з копіями доповідей, з якими ознайомилося видання.

У доповідях зазначається, що адміністрація Байдена може заборонити деякі інвестиції, а також потенційно збирати інформацію про інші інвестиції для прийняття рішень щодо майбутніх кроків.

Хоча в доповідях не вказуються конкретні технологічні сектори, які адміністрація США вважає «ризикованими», зазначається, що в центрі уваги програми будуть сфери, які можуть посилити військовий потенціал конкурентів.

Люди, знайомі з роботою над новою програмою, очікують, що вона охопить інвестиції приватного і венчурного капіталу в передові напівпровідники, квантові обчислення і деякі форми штучного інтелекту. Чиновники США хочуть перешкодити американським інвесторам надавати фінансування та досвід китайським компаніям, які могли б, наприклад, підвищити швидкість і точність військових рішень Пекіна.

У звіті Міністерства фінансів сказано, що програма повинна «запобігти експлуатації капіталу та досвіду США способами, які загрожують національній безпеці, не покладаючи надмірне навантаження на американських інвесторів та бізнес».

У звітах не вказано, які країни підпадуть під нові правила, хоча люди, знайомі з цим питанням, заявили про очікування, що робота адміністрації Байдена над новими правилами на практиці в основному стосуватиметься американських інвестицій у Китаї.

У своїх звітах міністерства фінансів і торгівлі зазначили, що очікують завершити розробку своєї політики з цього питання найближчим часом. Обидва відомства планують шукати додаткові ресурси для інвестиційної програми в бюджеті Білого дому, який буде оприлюднений наступного тижня. Згідно з повідомленнями, нова програма підлягатиме громадському обговоренню, а Міністерство фінансів буде керувати нею за погодженням з Міністерством торгівлі.

Федеральний уряд вже давно ретельно вивчає іноземні інвестиції в США , іноді забороняючи іноземні інвестиції у деяких сферах через міжвідомчу групу під назвою Комітет з іноземних інвестицій в США .

Але правила, що регулюють американські інвестиції за кордоном, стануть новим кроком, частиною більш широких зусиль адміністрації Байдена, спрямованих на те, щоб перешкодити Китаю розвивати технології, які, на думку американських чиновників, можуть становити загрозу національній безпеці. Минулого року США запровадили нові експортні обмеження на передові напівпровідники та обладнання для виробництва мікросхем, спрямовані на уповільнення військового розвитку Китаю.

Минулого року група демократів і республіканців наполягала на створенні нових правил, що регулюють американські інвестиції в Китай . Демократ Роза Делауро у Комітеті з питань асигнувань Палати представників вимагала від адміністрації підготувати доповідь на цю тему в рамках минулорічного пакету витрат.

«Цей звіт є хорошим першим кроком для забезпечення того, щоб американські інвестиції не підживлювали можливості Комуністичної партії Китаю і не створювали небезпечну залежність», - сказала Делауро в своїй заяві.

За словами людей, знайомих з планом, адміністрація Байдена вже кілька місяців працює над указом, що встановлює нові правила інвестування. Однак визначення обсягу нового потенційного контролю було складним завданням, оскільки чиновники розглядають специфіку того, як американські інвестори будуть дотримуватися нових правил.

Під час обговорення цього питання в адміністрації Байдена чиновники Міністерства фінансів намагалися зберегти порядок, адаптований до конкретних загроз національній безпеці.

На нещодавньому публічному заході заступник міністра фінансів Воллі Адейємо заявив, що США повинні розробити правила інвестиційних програм так, щоб вони враховували ризики для національної безпеки і не створювали несправедливі економічні переваги.

«Одна з найважливіших речей, яку ми можемо зробити, з моєї точки зору, - це переконатися, що ми проводимо чітку межу між тим, що є конкуренцією, і тим, що є національною безпекою. Ці межі іноді важко визначити, але для нас важливо їх встановити», - пояснив він.

Представники адміністрації Байдена також звертаються до близьких союзників у G7, щоб заручитися підтримкою концепції обмеження інвестицій в Китай .

У травні серед представників країн G7 відбудеться низка зустрічей на високому рівні, на яких група може схвалити цю ідею. Представник ЄС заявив, що переговори із США про контроль над американськими інвестиціями за кордоном тривають, хоча, за його словами, ЄС значно відстає від Вашингтона у створенні такої програми.

Sequoia Capital, одна з найбільших у світі венчурних компаній, вже почала перевіряти інвестиції в китайські компанії, готуючись до нових американських правил, повідомляє видання.