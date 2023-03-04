Rheinmetall підготує для України 100 БМП та 50 танків — керівник компанії

Голова концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що підприємство підготує для передачі українським збройним силам 100 БМП Marder, 50 танків Leopard 2 та велику кількість Leopard 1. Про це стало відомо з його інтерв'ю виданню Spiegel .

"Ми працюємо на повну потужність. Ми вже ввели в експлуатацію понад 40 бойових машин піхоти Marder, а до кінця року їх буде близько 100. З 50 танків Leopard 2A4 готові близько 30. Крім того, є близько 100 Leopard 1 старого зразка, з яких ми можемо зробити 88 знову придатними до використання з сьогоднішньої точки зору", - сказав керівник концерну.

БМП Marder є німецькою розробкою, що стоїть на озброєнні Бундсверу з 1974 року. В останні роки вона активно виводиться з озброєння та замінюється на БМП Puma.