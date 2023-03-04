Rheinmetall підготує для України 100 БМП та 50 танків — керівник компанії
Раніше кількість техніки, що готується для України, була меншою, інформує
Голова концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що підприємство підготує для передачі українським збройним силам 100 БМП Marder, 50 танків Leopard 2 та велику кількість Leopard 1. Про це стало відомо з його інтерв'ю виданню
"Ми працюємо на повну потужність. Ми вже ввели в експлуатацію понад 40 бойових машин піхоти Marder, а до кінця року їх буде близько 100. З 50 танків Leopard 2A4 готові близько 30. Крім того, є близько 100 Leopard 1 старого зразка, з яких ми можемо зробити 88 знову придатними до використання з сьогоднішньої точки зору", - сказав керівник концерну.
БМП Marder є німецькою розробкою, що стоїть на озброєнні Бундсверу з 1974 року. В останні роки вона активно виводиться з озброєння та замінюється на БМП Puma.