Rheinmetall підготує для України 100 БМП та 50 танків — керівник компанії

Раніше кількість техніки, що готується для України, була меншою, інформує ZN.ua.

Rheinmetall підготує для України 100 БМП та 50 танків — керівник компанії

Голова концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що підприємство підготує для передачі українським збройним силам 100 БМП Marder, 50 танків Leopard 2 та велику кількість Leopard 1. Про це стало відомо з його інтерв'ю виданню Spiegel.

"Ми працюємо на повну потужність. Ми вже ввели в експлуатацію понад 40 бойових машин піхоти Marder, а до кінця року їх буде близько 100. З 50 танків Leopard 2A4 готові близько 30. Крім того, є близько 100 Leopard 1 старого зразка, з яких ми можемо зробити 88 знову придатними до використання з сьогоднішньої точки зору", - сказав керівник концерну.

БМП Marder є німецькою розробкою, що стоїть на озброєнні Бундсверу з 1974 року. В останні роки вона активно виводиться з озброєння та замінюється на БМП Puma.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
"Зібрати всіх, щоб ізолювати одних": Зеленський оцінив документ Пекіна щодо закінчення війни в Україні"Зібрати всіх, щоб ізолювати одних": Зеленський оцінив документ Пекіна щодо закінчення війни в Україні
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Окупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілуОкупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілу
Блок рекламы


Похожие новости
Атака на А-50 в Білорусі: Ігнат розповів, чи зникла небезпека обстрілу України "Кинджалами"Атака на А-50 в Білорусі: Ігнат розповів, чи зникла небезпека обстрілу України "Кинджалами"
У новий пакет оборонної підтримки України від США вперше увійдуть танкові мостоукладачі – CNNУ новий пакет оборонної підтримки України від США вперше увійдуть танкові мостоукладачі – CNN
Німецький концерн Rheinmetall хоче збудувати в Україні завод з виробництва танківНімецький концерн Rheinmetall хоче збудувати в Україні завод з виробництва танків
Майже половина німців підтримують подальшу військову підтримку УкраїниМайже половина німців підтримують подальшу військову підтримку України
"Добре повертатися до України" – президентка Європарламенту знову побувала з візитом"Добре повертатися до України" – президентка Європарламенту знову побувала з візитом
Бундесрат ухвалив резолюцію на підтримку УкраїниБундесрат ухвалив резолюцію на підтримку України
Нейтралітет Австрії може бути використаний для майбутніх переговорів Росії та України – ЗеманНейтралітет Австрії може бути використаний для майбутніх переговорів Росії та України – Земан
Королівська допомога: до України прямує гуманітарка з Саудівської АравіїКоролівська допомога: до України прямує гуманітарка з Саудівської Аравії
Шоу з "диверсантами" з України: у Росії повідомляють про вибухи та стрілянинуШоу з "диверсантами" з України: у Росії повідомляють про вибухи та стрілянину
Китай може вплинути на Росію для закінчення війни проти України – МЗС КанадиКитай може вплинути на Росію для закінчення війни проти України – МЗС Канади
Последние новости
Подгружаем последние новости