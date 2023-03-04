Кількість російських військових у Білорусі змінюється — ДПСУ

Прикордонники не фіксують ударного угрупування на території Білорусі, інформує ZN.ua.

Кількість російських військових у Білорусі змінюється — ДПСУ
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Кількість військових РФ на території Білорусі змінюється, але не перевищує 9?10 тисяч, заявив в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, частина підрозділів, які розміщувалися на території Білорусі, пройшли підготовку й переміщується в РФ, а потім - російських військових перекидають на схід України.

"Кількість російських військових на території Білорусі зараз може зменшуватися або коригуватися, бо після того, як підрозділи всі будуть виведені на територію Росії, скоріше за все, туди зайдуть нові для того, щоб там із ними проводилася підготовка. На цей час ми не фіксуємо на території Білорусі якогось ударного угрупування, яке б могло здійснити вторгнення на територію нашої країни", — наголосив Демченко.


Анна Конюченко, ZN.ua





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