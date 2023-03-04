Шольц і Байден обіцяють, що санкції проти Росії триватимуть

Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили про намір продовжувати санкційну політику проти Росії за її агресію проти України «стільки, скільки буде необхідно». Про це вони домовились під час переговорів у Вашингтоні, йдеться на сайті Білого дому.

Розмова двох лідерів була присвячена важливості продовження підтримки народу України та докладанню зусиль із забезпечення безпеки, гуманітарної, економічної та політичної допомоги нашій країні.

Байден назвав позицію Німеччини «сильним та стійким лідерством» і наголосив на історичних змінах, які здійснила Німеччина, збільшивши витрати на оборону та диверсифікувавши російські джерела енергії.

У свою чергу, Олаф Шольц заявив, що вважає дуже важливим, щоб українці отримали меседж про те, що союзники продовжуватимуть допомагати їм стільки, скільки буде потрібно.