Кабмін підтримав створення в Україні Офісу Міжнародного кримінального суду
В МЗС пояснили, навіщо це потрібно.
Кабмін схвалив проєкт постанови про створення Офісу Міжнародного кримінального суду в Україні,
«У компетенції Міжнародного кримінального суду є переслідування в судовому порядку конкретних осіб, відповідальних за воєнні злочини, злочин геноциду та злочини проти людяності», – пояснили в МЗС.
Там додали, що Україна визнає юрисдикцію МКС, для виявлення, кримінального переслідування та судового розгляду замовників і співучасників діянь, вчинених на території нашої держави під час Революції Гідності. Те ж саме стосується і злочинів, вчинених в України з 20 лютого 2014 року відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду.