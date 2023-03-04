Кабмін підтримав створення в Україні Офісу Міжнародного кримінального суду

В МЗС пояснили, навіщо це потрібно.

Кабмін підтримав створення в Україні Офісу Міжнародного кримінального суду
© VoxUkraine

Кабмін схвалив проєкт постанови про створення Офісу Міжнародного кримінального суду в Україні, повідомили в Міністерстві закордонних справ. Головним напрямком роботи Офісу МКС у нашій державі є розслідування справ, які Суд розглядає з початку збройної агресії РФ проти України у 2014 році.

«У компетенції Міжнародного кримінального суду є переслідування в судовому порядку конкретних осіб, відповідальних за воєнні злочини, злочин геноциду та злочини проти людяності», – пояснили в МЗС.

Там додали, що Україна визнає юрисдикцію МКС, для виявлення, кримінального переслідування та судового розгляду замовників і співучасників діянь, вчинених на території нашої держави під час Революції Гідності. Те ж саме стосується і злочинів, вчинених в України з 20 лютого 2014 року відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду.





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