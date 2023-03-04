У генштабі Естонії вважають, що ЗСУ, утримуючи Бахмут, виснажують війська РФ

За даними генштабу Естонії, на північ від Бахмута росіяни просунулися приблизно на два кілометри за тиждень, проте місто захопити не змогли, інформує ZN.ua.

У генштабі Естонії вважають, що ЗСУ, утримуючи Бахмут, виснажують війська РФ
© Getty Images

Заступник голови Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла заявив, що важкими боями у Бахмуті Збройні сили України суттєво послаблюють росіян. Про це повідомляє EER.ee.

Вендла зазначив, що Бахмут залишається головним напрямком російських атак, хоча збройні сили РФ також продовжують тиск на позиції ЗСУ в районі Авдіївки та на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна.

За даними естонських військовиї, на північ від Бахмута росіяни просунулися приблизно на два кілометри за тиждень, проте місто захопити не змогли.

На думку генштабу Естонії, мета росіян – спочатку ізолювати місто, а потім його захопити. Для оточення Бахмута Росія має зайняти Хромове та Іванівське, які розташовані на захід від Бахмута.

Полковник Вендла вважає, що ЗСУ триматимуть оборону Бахмута доти, доки це відповідає виконанню поставленого перед ними завдання. Зокрема, пояснив полковник, "оборона Бахмута дозволяє значно послабити сили супротивника".

"Водночас на південному напрямку російські окупанти продовжують зміцнювати оборонні позиції, оскільки їхнє головне завдання – утримання сухопутного коридору в Крим", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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