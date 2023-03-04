Бундесрат ухвалив резолюцію на підтримку України

Німецькі законодавці закликали Росію негайно вивести свою армію з України, інформує ZN.ua.

Бундесрат ухвалив резолюцію на підтримку України
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До річниці повномасштабної війни Бундесрат ухвалив резолюцію на підтримку України, повідомляє Верховна Рада.

«Військова, гуманітарна та фінансова підтримка України необхідна українцям для відстоювання свого права жити у вільній, демократичній та самовизначеній країні», — наголошується у резолюції.

Резолюція Бундесрата:

  • засуджує тривалу агресивну війну РФ проти України;
  • закликає РФ негайно припинити будь-яку агресію та вийти з усієї території України;
  • засуджує тривалі напади на цивільну інфраструктуру та очікує, що РФ негайно припинить напади на мирних жителів;
  • засуджує численні воєнні злочини, скоєні Росією в Україні та задокументовані ООН;
  • підтримує зусилля щодо створення спеціального трибуналу над винними в агресії РФ в Україні;
  • віддає велику пошану рішучій боротьбі українців;
  • вітає пакет санкцій, ухвалений ЄС: «Потрібне суворе застосування санкцій і постійний перегляд можливих подальших санкцій»;
  • вітає рішення держав-членів ЄС прийняти заявку України на членство та надати їй статус кандидата.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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