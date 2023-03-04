До річниці повномасштабної війни Бундесрат ухвалив резолюцію на підтримку України, повідомляє Верховна Рада.

«Військова, гуманітарна та фінансова підтримка України необхідна українцям для відстоювання свого права жити у вільній, демократичній та самовизначеній країні», — наголошується у резолюції.

засуджує тривалу агресивну війну РФ проти України;

закликає РФ негайно припинити будь-яку агресію та вийти з усієї території України;

засуджує тривалі напади на цивільну інфраструктуру та очікує, що РФ негайно припинить напади на мирних жителів;

засуджує численні воєнні злочини, скоєні Росією в Україні та задокументовані ООН;

підтримує зусилля щодо створення спеціального трибуналу над винними в агресії РФ в Україні;

віддає велику пошану рішучій боротьбі українців;

вітає пакет санкцій, ухвалений ЄС: «Потрібне суворе застосування санкцій і постійний перегляд можливих подальших санкцій»;