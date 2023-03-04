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2023-03-04
Бундесрат ухвалив резолюцію на підтримку України
Німецькі законодавці закликали Росію негайно вивести свою армію з України, інформує
© twitter.com/MelnykAndrij/
До річниці повномасштабної війни Бундесрат ухвалив резолюцію на підтримку України,
«Військова, гуманітарна та фінансова підтримка України необхідна українцям для відстоювання свого права жити у вільній, демократичній та самовизначеній країні», — наголошується у резолюції.
Резолюція Бундесрата:
- засуджує тривалу агресивну війну РФ проти України;
- закликає РФ негайно припинити будь-яку агресію та вийти з усієї території України;
- засуджує тривалі напади на цивільну інфраструктуру та очікує, що РФ негайно припинить напади на мирних жителів;
- засуджує численні воєнні злочини, скоєні Росією в Україні та задокументовані ООН;
- підтримує зусилля щодо створення спеціального трибуналу над винними в агресії РФ в Україні;
- віддає велику пошану рішучій боротьбі українців;
- вітає пакет санкцій, ухвалений ЄС: «Потрібне суворе застосування санкцій і постійний перегляд можливих подальших санкцій»;
- вітає рішення держав-членів ЄС прийняти заявку України на членство та надати їй статус кандидата.
Анастасія Дейна, ZN.ua