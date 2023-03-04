Хто і де має право вручати повістки: роз'яснення Мін'юсту

В Україні триває загальна мобілізація, внаслідок чого військовозобов'язаним громадянам почали активно вручати повістки для актуалізації військово-облікових даних, щоб держава могла розрахувати свій мобілізаційний ресурс.

Мінюст у вигляді інфографіки розповів, хто саме та де має право вручати повістки, інформує Апостроф.

Законодавством визначено, що чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані після вручення повістки з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік.

У Мінюсті наголошують, що питання вручення повісток регламентується ЗУ "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" від 21.10.1993 № 3543-XII, Постановою КМУ від 23.02.2022 № 154 "Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки" та Постановою КМУ від 30.12.2022 № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

Нагадаємо, що у законодавстві України зазначено, що призовники, військовозобов'язані та резервісти не мають права змінювати місце проживання без дозволу військкомату під час загальної мобілізації та воєнного стану, однак на практиці відбувається інакше.

Також ми писали про те, що робити, якщо повістку військовозобов'язаному вручили не за місцем реєстрації.

В Україні дев'ятий рік триває запекла війна з Росією, яка на нас напала. З лютого 2022 року триває повномасштабна війна. Процес вручення повісток - це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у воюючій країні. Варто не забувати, що обов'язком кожного українця є захищати свою країну. Бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни - завтра вона може прийти до тебе.


Олексій Руденко, Апостроф





Интересные новости
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
"Зібрати всіх, щоб ізолювати одних": Зеленський оцінив документ Пекіна щодо закінчення війни в Україні"Зібрати всіх, щоб ізолювати одних": Зеленський оцінив документ Пекіна щодо закінчення війни в Україні
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Окупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілуОкупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілу
Блок рекламы


Похожие новости
Всеукраїнська конференція прокурорів обрала членів Вищої ради правосуддя за своєю квотоюВсеукраїнська конференція прокурорів обрала членів Вищої ради правосуддя за своєю квотою
В ультраправої італійської депутатки Європарламенту вилучено 170 тисяч євроВ ультраправої італійської депутатки Європарламенту вилучено 170 тисяч євро
У колоніях РФ за кілька днів померли двоє кримських політв’язнів. Правозахисники вимагають розслідуванняУ колоніях РФ за кілька днів померли двоє кримських політв’язнів. Правозахисники вимагають розслідування
Український політв'язень Ширінг помер у російській в'язниці — правозахисникиУкраїнський політв'язень Ширінг помер у російській в'язниці — правозахисники
Українцям почали видавати нові повістки до військкомату: як вони виглядають - фотоУкраїнцям почали видавати нові повістки до військкомату: як вони виглядають - фото
Загальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронахЗагальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронах
На Харківщині затримали колишню правоохоронницю, які працювала на окупантівНа Харківщині затримали колишню правоохоронницю, які працювала на окупантів
"На біса мені такий сапер?": український захисник на тлі скандалу через повістки звернувся до МВС"На біса мені такий сапер?": український захисник на тлі скандалу через повістки звернувся до МВС
Експравоохоронець готував диверсію на Курахівській ТЕС, біля станції знайшли схрон із вибухівкоюЕксправоохоронець готував диверсію на Курахівській ТЕС, біля станції знайшли схрон із вибухівкою
Повістки у військкомати в Україні скасувалиПовістки у військкомати в Україні скасували
Последние новости
Подгружаем последние новости