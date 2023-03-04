Хто і де має право вручати повістки: роз'яснення Мін'юсту

В Україні триває загальна мобілізація, внаслідок чого військовозобов'язаним громадянам почали активно вручати повістки для актуалізації військово-облікових даних, щоб держава могла розрахувати свій мобілізаційний ресурс.

Мінюст у вигляді інфографіки розповів, хто саме та де має право вручати повістки, інформує Апостроф .

Законодавством визначено, що чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані після вручення повістки з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік.

У Мінюсті наголошують, що питання вручення повісток регламентується ЗУ "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" від 21.10.1993 № 3543-XII, Постановою КМУ від 23.02.2022 № 154 "Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки" та Постановою КМУ від 30.12.2022 № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

Нагадаємо, що у законодавстві України зазначено, що призовники, військовозобов'язані та резервісти не мають права змінювати місце проживання без дозволу військкомату під час загальної мобілізації та воєнного стану, однак на практиці відбувається інакше.

Також ми писали про те, що робити, якщо повістку військовозобов'язаному вручили не за місцем реєстрації.

В Україні дев'ятий рік триває запекла війна з Росією, яка на нас напала. З лютого 2022 року триває повномасштабна війна. Процес вручення повісток - це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у воюючій країні. Варто не забувати, що обов'язком кожного українця є захищати свою країну. Бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни - завтра вона може прийти до тебе.