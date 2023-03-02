NYT: Україна відправляє в Бахмут підкріплення, але не зрозуміло навіщо

Україна відправляє підкріплення у місто Бахмут, додаючи нові сили в криваве горнило, яке вже перемололо велику кількість військових по обидва боки. На цьому ж напрямку Росія поступово посилювала свою хватку.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр у середу сказала, що її уряд почав відправляти нових бійців в Бахмут, де тривають найбільш тяжкі бої. Втім, вона не сказала, про яку саме кількість солдатів йдеться, - пише New York Times .

«Важливіше те, що Маляр в ефірі українського телебачення не сказала, якою буде їхня роль у битві, яка лишила від розбитого міста Бахмут лише назву. Нові сили можуть бути використані для укріплення, щоб спробувати утримати територію, завдаючи максимальних втрат Росії, яка втратила тисячі солдатів у повторюваних і безплідних атаках проти українських позицій. Їх можуть використати, щоб зв’язати російські сили, щоб їх не відправили на інші напрямки. Або ж вони можуть забезпечити логістичну підтримку для українського відступу з Бахмуту, про що давно ходять чутки», - зауважує видання.