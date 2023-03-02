Вже понад 150 тисяч окупантів "відвоювалися" назавжди: свіже зведення втрат РФ

Повномасштабна війна з російськими окупантами йде вже 372-у добу, за цей час в нашій країні загинуло вже 150 605 військовослужбовців РФ . Лише за минулу добу свої життя за кровожерливі ідеї свого президента віддали 715 загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ? близько 150 605 (+715) осіб ліквідовано,

танків ? 3 397 (+2) од,

бойових броньованих машин ? 6 658 (+20) од,

артилерійських систем – 2 398 (+5) од,

РСЗВ – 480 (+1) од,

засоби ППО ? 247 (+0) од,

літаків – 300 (+0) од,

гелікоптерів – 288 (+0) од,