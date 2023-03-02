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2023-03-02
Вже понад 150 тисяч окупантів "відвоювалися" назавжди: свіже зведення втрат РФ
Повномасштабна війна з російськими окупантами йде вже 372-у добу, за цей час в нашій країні загинуло вже 150 605 військовослужбовців РФ. Лише за минулу добу свої життя за кровожерливі ідеї свого президента віддали 715 загарбників.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ? близько 150 605 (+715) осіб ліквідовано,
- танків ? 3 397 (+2) од,
- бойових броньованих машин ? 6 658 (+20) од,
- артилерійських систем – 2 398 (+5) од,
- РСЗВ – 480 (+1) од,
- засоби ППО ? 247 (+0) од,
- літаків – 300 (+0) од,
- гелікоптерів – 288 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 058 (+3),
- крилаті ракети ? 873 (+0),
- кораблі/катери ? 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 264 (+7) од,
- спеціальна техніка ? 230 (+0).
Олена Руденко, Апостроф