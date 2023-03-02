В Україні знищено уже понад 150 тисяч окупантів – Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 715 окупантів, а також два танки та двадцять броньованих машин ворога, повідомили у ранковому зведенні в Генеральному штабі ЗСУ.

Станом на ранок 372 дня опору від 24 лютого 2022 року російській агресії в Україні було знищено 150605 російських військових.

Також російські війська понесли такі втрати в Україні:

танків - 3397 (+2) од,

бойових броньованих машин - 6658 (+20) од,

артилерійських систем– 2398 (+5) од,

РСЗВ – 480 (+1) од,

засоби ППО - 247 од,

літаків – 300 од,

гелікоптерів – 288 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2058 (+3),

крилаті ракети - 873

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5264 (+7) од,

спеціальна техніка - 230.

Дані про втрати ворога ще уточнюються.

В Генштабі зазначили, що основні зусилля ворог зосередив на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Впродовж минулої доби наші захисники відбили понад 170 атак противника на зазначених напрямках.