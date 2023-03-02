Росії не місце в ООН – Time

Якщо злочинець стоїть на чолі Організації Об’єднаних Націй, як ми можемо очікувати справедливості, інформує ZN.ua?

Росії не місце в ООН – Time
© Офіс президента

Рік тому наша делегація українських парламентарів сиділа в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, коли розгорталася начебто сюрреалістична, але надто знайома ситуація: Рада Безпеки годинами слухала, як Росія пропагувала «8 років геноциду на Донбасі, вчиненого Україною», тоді як усі кулуарні розмови були про неминуче вторгнення, яке збиралася розпочати Москва. Про це йдеться у колонці для українських юристів, правозахисників та народних депутатів України Альони Шкрум, Дмитра Наталухи та Лесі Василенко для журналу Time.

Перед лицем війни, що настала опісля, ООН виявилася безпорадною допомогти. Радбез не зміг вжити рішучих дій, тому що Росія змогла все заблокувати.

Війна, розв’язана Росією в Україні, виявила назрілу потребу в радикальній переоцінці ООН та її Ради Безпеки – організацій, які виявилися неспроможними виконати свою обіцянку щодо забезпечення глобального миру.

З 1991 року Росія займає місце в ООН абсолютно незаконно, будучи єдиною країною-учасницею, яка не підписала засновницький статут організації 1945 року і ніколи не була членом Генеральної Асамблеї. Натомість її місце в ООН є результатом мовчазної згоди, яка триває понад три десятиліття.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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