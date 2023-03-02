Росії не місце в ООН – Time

Рік тому наша делегація українських парламентарів сиділа в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, коли розгорталася начебто сюрреалістична, але надто знайома ситуація: Рада Безпеки годинами слухала, як Росія пропагувала «8 років геноциду на Донбасі, вчиненого Україною», тоді як усі кулуарні розмови були про неминуче вторгнення, яке збиралася розпочати Москва. Про це йдеться у колонці для українських юристів, правозахисників та народних депутатів України Альони Шкрум, Дмитра Наталухи та Лесі Василенко для журналу Time .

Перед лицем війни, що настала опісля, ООН виявилася безпорадною допомогти. Радбез не зміг вжити рішучих дій, тому що Росія змогла все заблокувати.

Війна, розв’язана Росією в Україні, виявила назрілу потребу в радикальній переоцінці ООН та її Ради Безпеки – організацій, які виявилися неспроможними виконати свою обіцянку щодо забезпечення глобального миру.