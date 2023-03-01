Під Олешками знищили наметовий табір росіян: фото

Українська артилерія знищила біля тимчасово окупованих Олешок на лівобережжі Херсонської області наметовий табір росіян, інформує Апостроф.

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у Telegram.

За його словами, напередодні увечері окупанти поставили намети на понад 150 осіб, а ввечері їх атакували українські сили.

"Поетичний звіт з тимчасово окупованих Олешок: вчора у лісі, на околиці Олешок, біля локації "пам’ятник партизанам" ворог розгорнув наметовий табір на 150+ рил та 20+ тентованих вантажівок. Під ніч з’явилось піонерське багаття! Оце прям молодці! Видно було аж із сузір’я Альфа Центавра. Невдовзі із сузір’я Стрілець повалив метеоритний дощ крупного калібру. Бахкало й сяяло дуже яскраво! Кількість 200-х порахувати поки не можливо, однак щось нам підказує, що д***ра! Мабуть, пам’ятник партизанам тут стоїть недарма. Встановимо ще один: херсонським партизанам!", - написав він.

Також військовий кореспондент оприлюднив фото з місця події.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





Интересные новости
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Окупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілуОкупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілу
Дорого і неефектно: Defense Express про те, чи варто Україні запускати аеростати по території РФДорого і неефектно: Defense Express про те, чи варто Україні запускати аеростати по території РФ
Блок рекламы


Похожие новости
"Росіяни вкотре невдало покурили": на мелітопольському аеродромі пролунали вибухи"Росіяни вкотре невдало покурили": на мелітопольському аеродромі пролунали вибухи
В Києві екс-працівник воєнкомата організував схему незаконного виїзду чоловіка за кордон: фотоВ Києві екс-працівник воєнкомата організував схему незаконного виїзду чоловіка за кордон: фото
Прапори України викликали скандал у Москві, фото: у Кремлі закликають запровадити заборонуПрапори України викликали скандал у Москві, фото: у Кремлі закликають запровадити заборону
Безпілотники влаштували "бавовну" на чорноморському курорті в РФ: фото та відео пожежіБезпілотники влаштували "бавовну" на чорноморському курорті в РФ: фото та відео пожежі
Місія – врятувати Росію: ISW про те, як Кремль залякує росіян війною, яку сам розпочавМісія – врятувати Росію: ISW про те, як Кремль залякує росіян війною, яку сам розпочав
Вибух у Мачулищах влаштував кримчанин? Силовики Лукашенка розсилають фото підозрюваногоВибух у Мачулищах влаштував кримчанин? Силовики Лукашенка розсилають фото підозрюваного
Японія ввела нові санкції щодо росіян та російських компанійЯпонія ввела нові санкції щодо росіян та російських компаній
У Бєлгороді дрон влетів в вікно квартири, уламки ще двох – приземлились у дворах (фото, відео)У Бєлгороді дрон влетів в вікно квартири, уламки ще двох – приземлились у дворах (фото, відео)
Підрив російського літака в Мачулищах: фото та нові важливі подробиціПідрив російського літака в Мачулищах: фото та нові важливі подробиці
Росіяни сподіваються, що біля Криму їм буде "тепліше", та насправді їм буде "гаряче" — ГуменюкРосіяни сподіваються, що біля Криму їм буде "тепліше", та насправді їм буде "гаряче" — Гуменюк
Последние новости
Подгружаем последние новости