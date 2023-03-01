Під Олешками знищили наметовий табір росіян: фото

Українська артилерія знищила біля тимчасово окупованих Олешок на лівобережжі Херсонської області наметовий табір росіян, інформує Апостроф .

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у Telegram.

За його словами, напередодні увечері окупанти поставили намети на понад 150 осіб, а ввечері їх атакували українські сили.

"Поетичний звіт з тимчасово окупованих Олешок: вчора у лісі, на околиці Олешок, біля локації "пам’ятник партизанам" ворог розгорнув наметовий табір на 150+ рил та 20+ тентованих вантажівок. Під ніч з’явилось піонерське багаття! Оце прям молодці! Видно було аж із сузір’я Альфа Центавра. Невдовзі із сузір’я Стрілець повалив метеоритний дощ крупного калібру. Бахкало й сяяло дуже яскраво! Кількість 200-х порахувати поки не можливо, однак щось нам підказує, що д***ра! Мабуть, пам’ятник партизанам тут стоїть недарма. Встановимо ще один: херсонським партизанам!", - написав він.

Також військовий кореспондент оприлюднив фото з місця події.