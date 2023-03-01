На Донеччині затримали коригувальника, який наводив ракети по цивільних об'єктах

За його наведенням окупанти били по Авдіївці та Покровську, інформує ZN.ua.

На Донеччині затримали коригувальника, який наводив ракети по цивільних об'єктах
© СБУ

Служба безпеки України затримала інформатора російської воєнної розвідки, який наводив ворожі ракети на цивільні об’єкти Донеччини. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал СБУ.

Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на Авдіївському напрямку. Також він передавав агресору координати об’єктів соціальної інфраструктури у Покровському районі Донеччини.

Отримані відомості чоловік передавав на підконтрольні бойовикам анонімні Телеграм-канали. Інформацію окупанти використовували для підготовки та проведення прицільних ракетно-артилерійських ударів по містах Донбасу.

За матеріалами слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Мирнограда, який підтримав збройну агресію рф проти України.

Під час обшуку виявлено мобільні телефони із доказами листування з агресором. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Зараз зловмисник знаходиться під вартою.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Окупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілуОкупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілу
Дорого і неефектно: Defense Express про те, чи варто Україні запускати аеростати по території РФДорого і неефектно: Defense Express про те, чи варто Україні запускати аеростати по території РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Країна-союзник Росії поставила Україні ракети для РСЗВ ГрадКраїна-союзник Росії поставила Україні ракети для РСЗВ Град
Суддя, що служив у ЗСУ, розкритикував заступника керівника ОП Смирнова, який "відповідає за судову реформу"Суддя, що служив у ЗСУ, розкритикував заступника керівника ОП Смирнова, який "відповідає за судову реформу"
У Міноборони відзвітували про перший батальйон, який завершив навчання на БМП BradleyУ Міноборони відзвітували про перший батальйон, який завершив навчання на БМП Bradley
Вагнерівця, який втік до Норвегії, заарештували за напад на поліцейських в ОслоВагнерівця, який втік до Норвегії, заарештували за напад на поліцейських в Осло
У Києві винесли вирок бойовику "ДНР", який вдруге потрапив у полонУ Києві винесли вирок бойовику "ДНР", який вдруге потрапив у полон
Війна Росії проти України виявила розкол між Заходом і «рештою» світу, який вплине на світовий порядок - дослідженняВійна Росії проти України виявила розкол між Заходом і «рештою» світу, який вплине на світовий порядок - дослідження
Росія вбила щонайменше 8 тисяч цивільних українців — ООНРосія вбила щонайменше 8 тисяч цивільних українців — ООН
В одному з київських монастирів затримали проросійського блогера: фотоВ одному з київських монастирів затримали проросійського блогера: фото
Не факт, що Україна отримає ATACMS, але далекобійні ракети у нас будуть — міністр оборониНе факт, що Україна отримає ATACMS, але далекобійні ракети у нас будуть — міністр оборони
Верещук закликала цивільних, що залишилися в Бахмуті, негайно покинути містоВерещук закликала цивільних, що залишилися в Бахмуті, негайно покинути місто
Последние новости
Подгружаем последние новости