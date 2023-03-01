На Донеччині затримали коригувальника, який наводив ракети по цивільних об'єктах
За його наведенням окупанти били по Авдіївці та Покровську, інформує
Служба безпеки України затримала інформатора російської воєнної розвідки, який наводив ворожі ракети на цивільні об’єкти Донеччини. Про це повідомляє офіційний
Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на Авдіївському напрямку. Також він передавав агресору координати об’єктів соціальної інфраструктури у Покровському районі Донеччини.
Отримані відомості чоловік передавав на підконтрольні бойовикам анонімні Телеграм-канали. Інформацію окупанти використовували для підготовки та проведення прицільних ракетно-артилерійських ударів по містах Донбасу.
За матеріалами слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Мирнограда, який підтримав збройну агресію рф проти України.
Під час обшуку виявлено мобільні телефони із доказами листування з агресором. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Зараз зловмисник знаходиться під вартою.