На Донеччині затримали коригувальника, який наводив ракети по цивільних об'єктах

Служба безпеки України затримала інформатора російської воєнної розвідки, який наводив ворожі ракети на цивільні об’єкти Донеччини. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал СБУ .

Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на Авдіївському напрямку. Також він передавав агресору координати об’єктів соціальної інфраструктури у Покровському районі Донеччини.



Отримані відомості чоловік передавав на підконтрольні бойовикам анонімні Телеграм-канали. Інформацію окупанти використовували для підготовки та проведення прицільних ракетно-артилерійських ударів по містах Донбасу.



За матеріалами слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Мирнограда, який підтримав збройну агресію рф проти України.

Під час обшуку виявлено мобільні телефони із доказами листування з агресором. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Зараз зловмисник знаходиться під вартою.