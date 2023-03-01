Міноборони Франції: зараз найбільша потреба України – стабільне постачання боєприпасів

Себастьєн Лекорню також заявив, що дискусії про передачу літаків вже почалися, інформує ZN.ua.

Міноборони Франції: зараз найбільша потреба України – стабільне постачання боєприпасів
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Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що першочерговою задачею для союзників є безперебійна передача Україні боєприпасів. І хоч питання літаків зараз не в пріоритеті, за словами міністра, переговори вже почалися. Про це повідомляє BFMTV

28 лютого у Сенаті Лекорню запитали про те, чи розглядає Франція можливість передати Україні свої Mirage 2000-C, які на складах і готові для продажу, та чи обговорюють навчання українських пілотів.

Також одна з сенаторів запитала, чи відповідають дійсності чутки, які долітали до неї, що Франція готова запропонувати навчання для українських пілотів на території Польщі.

Себастьєн Лекорню на це відповів, що зараз найбільша потреба України – стабільне постачання боєприпасів, але визнав також, що питання літаків загалом обговорюється і нагадав слова президента Макрона про те, що у питанні допомоги Україні "заборон немає".

Міністр нагадав, що потенційне постачання літаків охоплює широкий спектр питань, починаючи з логістики та обслуговування, і це дуже довгостроковий проєкт.

У французьких повітряних сил зараз 195 винищувачів - 96 Rafale та 99 Mirage 2000 різних серій, ще 40 літаків - на озброєнні військово-морських сил. Останнім часом Франція поступово відмовляється від Mirage на користь Rafale, проте модифікація Mirage 2000-C вважається досить непоганим літаком, який після додаткового ремонту можна продати зацікавленим країнам.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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