Росія має вивести війська для мирних переговорів щодо України – Шольц

Канцлер Німеччини закликав Росію вжити заходів для миру, інформує ZN.ua.

Росія має вивести війська для мирних переговорів щодо України – Шольц
© © European Council

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у середу, що Росія має вивести війська з України, щоб уможливити мирні переговори. Про це він заявив, виступаючи на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем.

Шольц підтвердив підтримку Німеччиною України і закликав Росію вжити заходів для миру.

"Очевидно, що Росія напала на Україну, і Росія - це та країна, з якою треба щось робити зараз", - сказав він.

"(Росії) необхідно зробити крок уперед, щоб мир став можливим, і необхідне виведення військ", - додав він.

На питання про попередження України про можливий новий наступ Росії та запит Києва на додаткові озброєння та боєприпаси Шольц пообіцяв подальшу військову підтримку.

"Ми робимо все можливе, щоб Україна отримала все, що їй потрібно для самооборони", - сказав він, передає "Анадолу".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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