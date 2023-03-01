Росія має вивести війська для мирних переговорів щодо України – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у середу, що Росія має вивести війська з України, щоб уможливити мирні переговори. Про це він заявив, виступаючи на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем.

Шольц підтвердив підтримку Німеччиною України і закликав Росію вжити заходів для миру.

"Очевидно, що Росія напала на Україну, і Росія - це та країна, з якою треба щось робити зараз", - сказав він.

"(Росії) необхідно зробити крок уперед, щоб мир став можливим, і необхідне виведення військ", - додав він.

На питання про попередження України про можливий новий наступ Росії та запит Києва на додаткові озброєння та боєприпаси Шольц пообіцяв подальшу військову підтримку.