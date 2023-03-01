Уряд Естонії пропонує збільшити чисельність армії воєнного часу майже вдвічі

Найбільший приріст пропонують для сухопутних військ - на 10 500 осіб, та ще 4000 - для резерву "першої черги", інформує ZN.ua.

Уряд Естонії пропонує збільшити чисельність армії воєнного часу майже вдвічі

Естонія, яка напередодні надіслала Україні черговий пакет військової допомоги, планує збільшити кількість військових на період воєнного часу. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вніс відповідний законопроєкт. Про це повідомляє ERR.

Зараз чисельність особового складу сил оборони країни на воєнний час складає 26 700, її пропонують збільшити до 43 700. Зазначимо, населення всієї Естонії складає близько 1,3 млн осіб.

Ханно Певкур пояснив, що збільшення чисельності особового складу потрібне для того, щоб людей вистачало на усі наявні сили і засоби, і завчасне планування важливе для того, щоб розрахувати закупівлі і підготовку.

Найбільший приріст пропонують для сухопутних військ - на 10 500 осіб, та ще 4000 - для резерву "першої черги". Особливий акцент планують зробити на протитанкову і протиповітряну оборону.

За естонським законодавством, нарощення чисельності армії до чисельності воєнного часу відбувається після оголошення мобілізації за рахунок резервістів.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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