NYT: У Конгресі почали ставити Пентагону більше запитань про гроші, які пішли на допомогу Україні
Сумніви представників обох партій можуть загрожувати консенсусу щодо допомоги, яку Вашингтон надає Києву, інформує
Республіканці в Конгресі гостро допитали чиновників Пентагону у вівторок про десятки мільярдів доларів, які були витрачені на військову й іншу допомогу США для України. І це провокує сумніви щодо того, чи підтримають вони нові витрати в той час, коли демократи просять чітко оцінити, скільки ще грошей знадобиться.
«Обговорення під час двох слухань в комітетах Палати представників, які пройшли через два дні після річниці російського вторгнення в Україну, виявили, на скільки посилилися занепокоєння щодо високої ціни відправки зброї Києву на Капітолійському пагорбі. Наростання сумнівів загрожує двопартійному консенсусу в підтримці допомоги. Адміністрації Байдена може стати важче добитися схвалення в Конгресі нового фінансування для поповнення рахунків військової підтримки. Переломний момент в фінансуванні може статися вже цього літа, на кілька місяців раніше, ніж раніше очікувалося», - пише
Слухання також продемонстрували, як члени обох партій, незважаючи на висловлення впевненості в тому, що більшість у Конгресі залишається відданою підтримці України, насправді занепокоєні рішучою меншістю. До цієї меншості належить праве крило республіканців, які виступають проти будь-якого втручання США в іноземні конфлікти, а також ліберальні антивоєнні демократи. Конгресмени побоюються, що така меншість може послабити рішучість, якщо війна затягнеться.