NYT: У Конгресі почали ставити Пентагону більше запитань про гроші, які пішли на допомогу Україні

Республіканці в Конгресі гостро допитали чиновників Пентагону у вівторок про десятки мільярдів доларів, які були витрачені на військову й іншу допомогу США для України. І це провокує сумніви щодо того, чи підтримають вони нові витрати в той час, коли демократи просять чітко оцінити, скільки ще грошей знадобиться.

«Обговорення під час двох слухань в комітетах Палати представників, які пройшли через два дні після річниці російського вторгнення в Україну, виявили, на скільки посилилися занепокоєння щодо високої ціни відправки зброї Києву на Капітолійському пагорбі. Наростання сумнівів загрожує двопартійному консенсусу в підтримці допомоги. Адміністрації Байдена може стати важче добитися схвалення в Конгресі нового фінансування для поповнення рахунків військової підтримки. Переломний момент в фінансуванні може статися вже цього літа, на кілька місяців раніше, ніж раніше очікувалося», - пише New York Times .