Ми не бачимо доказів того, що Путін готовий до переговорів – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Узбекистану заявив, що Сполучені Штати не бачать ознак готовності Кремля до змістовних переговорів про мир. Про це повідомляє New York Times.

"Навпаки, всі докази свідчать про протилежне", – зазначив держсекретар.

"Справжнє питання полягає в тому, чи дійде Росія до моменту, коли вона дійсно буде готова припинити свою агресію", – сказав Блінкен.

Сполучені Штати та їхні європейські союзники наполягають на тому, що їхньою головною метою наразі є збільшення військової допомоги Україні, щоб вона могла повернути свою територію і бути в кращому становищі, якщо врешті-решт розпочнуться суттєві переговори.

"Тільки тоді з'явиться шанс на "справедливий і міцний" мир", – додав він.