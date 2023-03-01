Глави оборонних відомств США та Китаю не розмовляли три місяці — Bloomberg

Відсутність комунікації підкреслює погіршення відносин двох країн, інформує ZN.ua.

Глави оборонних відомств США та Китаю не розмовляли три місяці — Bloomberg
© Pixabay

Глави оборонних відомств США і Китаю не спілкувалися з листопада минулого року, заявив Пентагон. Це є ознакою того, як напруженість навколо Тайваню і китайського шпигунського аеростата порушила комунікацію між двома найпотужнішими збройними силами світу, пише Bloomberg.

Міністр оборони США Ллойд Остін востаннє розмовляв зі своїм китайським колегою генералом Вей Фенхе на полях заходу Асоціації держав Південно-Східної Азії в Камбоджі 22 листопада, за словами речника Міноборони США Пета Райдера.

«Пентагон підтримує регулярні контакти з КНР на багатьох рівнях», - сказав Райдер.

Відсутність комунікації між главами оборонних відомств двох країн підкреслює, наскільки нещодавні суперечки, щодо повітряної кулі, питання Тайваню і численних інших гарячих точок, погіршили відносини і призвели до розриву зв'язків. На початку лютого Китай відкинув спроби США організувати телефонну розмову Остіна з Вей Фенхе, щоб обговорити інцидент з повітряною кулею.

Минулого тижня президент США Джо Байден висловив стурбованість відсутністю комунікації, заявивши в інтерв'ю ABC News, що для двох найпотужніших країн світу важливо мати можливість швидко вирішувати будь-які питання, щоб не допустити помилки.

Відсутність комунікації між Остіном і Вей Фенхе слідує за заморожуванням інших контактів на високому рівні.

Держсекретар Ентоні Блінкен скасував візит до Пекіна після того, як адміністрація оголосила, що відстежує аеростат. Подальша зустріч з головним китайським дипломатом Ван І ще більше розпалила напруженість: Пекін заявив, що США мають намір розпочати нову холодну війну, а Вашингтон застеріг Китай від підтримки російського вторгнення в Україну.

США витрачають на свою армію більше грошей, ніж будь-яка інша країна, з бюджетом у 773 мільярди доларів на 2023 рік. Китай посідає друге місце, його оборонні витрати на 2023 рік прогнозуються на рівні 229 мільярдів доларів.

Багато військових контактів США та Китаю було призупинено після того, як тодішній спікер Палати представників Ненсі Пелосі відвідала Тайвань у серпні минулого року. Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін домовилися відновити значну частину цих контактів під час зустрічі на Балі в листопаді, але скандал навколо повітряної кулі, яку збили США, заморозив ці зусилля.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Окупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілуОкупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілу
Дорого і неефектно: Defense Express про те, чи варто Україні запускати аеростати по території РФДорого і неефектно: Defense Express про те, чи варто Україні запускати аеростати по території РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Військові Тайваню повідомили про активність 25 літаків та трьох кораблів Китаю біля островаВійськові Тайваню повідомили про активність 25 літаків та трьох кораблів Китаю біля острова
Страх нової гонки озброєнь: Росія постачає Китаю ядерне паливо – BloombergСтрах нової гонки озброєнь: Росія постачає Китаю ядерне паливо – Bloomberg
Війна РФ проти України може завершитись як через шість місяців, так і через три роки – ПентагонВійна РФ проти України може завершитись як через шість місяців, так і через три роки – Пентагон
Лукашенко прибув до Китаю: що відомо про візитЛукашенко прибув до Китаю: що відомо про візит
Telegraph: У Китаю можуть бути свої причини озброїти Росію для війни проти УкраїниTelegraph: У Китаю можуть бути свої причини озброїти Росію для війни проти України
Клімкін пояснив, які інтереси Китаю та Заходу стосовно РосіїКлімкін пояснив, які інтереси Китаю та Заходу стосовно Росії
Сербія та Косово наближаються до угоди щодо нормалізації відносин — BloombergСербія та Косово наближаються до угоди щодо нормалізації відносин — Bloomberg
Орбан позитивно оцінив "мирний план" КитаюОрбан позитивно оцінив "мирний план" Китаю
Наступні три місяці будуть дуже активними і визначатимуть подальші події – БудановНаступні три місяці будуть дуже активними і визначатимуть подальші події – Буданов
Боррель розкритикував позицію Китаю щодо мирного врегулювання в УкраїніБоррель розкритикував позицію Китаю щодо мирного врегулювання в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости