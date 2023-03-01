Глави оборонних відомств США та Китаю не розмовляли три місяці — Bloomberg

Глави оборонних відомств США і Китаю не спілкувалися з листопада минулого року, заявив Пентагон. Це є ознакою того, як напруженість навколо Тайваню і китайського шпигунського аеростата порушила комунікацію між двома найпотужнішими збройними силами світу, пише Bloomberg .

Міністр оборони США Ллойд Остін востаннє розмовляв зі своїм китайським колегою генералом Вей Фенхе на полях заходу Асоціації держав Південно-Східної Азії в Камбоджі 22 листопада, за словами речника Міноборони США Пета Райдера.

«Пентагон підтримує регулярні контакти з КНР на багатьох рівнях», - сказав Райдер.

Відсутність комунікації між главами оборонних відомств двох країн підкреслює, наскільки нещодавні суперечки, щодо повітряної кулі, питання Тайваню і численних інших гарячих точок, погіршили відносини і призвели до розриву зв'язків. На початку лютого Китай відкинув спроби США організувати телефонну розмову Остіна з Вей Фенхе, щоб обговорити інцидент з повітряною кулею.

Минулого тижня президент США Джо Байден висловив стурбованість відсутністю комунікації, заявивши в інтерв'ю ABC News, що для двох найпотужніших країн світу важливо мати можливість швидко вирішувати будь-які питання, щоб не допустити помилки.

Відсутність комунікації між Остіном і Вей Фенхе слідує за заморожуванням інших контактів на високому рівні.

Держсекретар Ентоні Блінкен скасував візит до Пекіна після того, як адміністрація оголосила, що відстежує аеростат. Подальша зустріч з головним китайським дипломатом Ван І ще більше розпалила напруженість: Пекін заявив, що США мають намір розпочати нову холодну війну, а Вашингтон застеріг Китай від підтримки російського вторгнення в Україну.

США витрачають на свою армію більше грошей, ніж будь-яка інша країна, з бюджетом у 773 мільярди доларів на 2023 рік. Китай посідає друге місце, його оборонні витрати на 2023 рік прогнозуються на рівні 229 мільярдів доларів.