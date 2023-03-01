Українські захисники щодня знищують техніку військ РФ на Кінбурнській косі — Гуменюк

Російські війська підтягують озброєння до Кінбурнської коси та обстрілюють із тієї території громади в Миколаївській області, однак українські захисники щодня знищують російську військову техніку в цьому районі, заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Наші підрозділи контрбатарейно протидіють і щодня у нас є досягнення щодо знищення техніки", — наголосила Гуменюк.

За її словами, лише за минулу добу на Кінбурнській косі ЗСУ знищили чотири човни, п’ять одиниць автобронетанкової техніки та дві одиниці важкої артилерії.