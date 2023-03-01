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2023-03-01
Гуменюк прокоментувала облаштування військами РФ оборони в Криму
Російські війська проводять масштабні заходи з інженерного устрою оборони, інформує
© Офіційний сайт Кремля
Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в
За її словами, окупанти на півострові облаштовують оборону та намагаються переконатися, що вони здатні її утримати.
"Але насправді все це виглядає більше як те, що їм це не допоможе, але до землі звикнуть. Хай копають, це поки що є чим зайняти руки", — додала речниця.
Анна Конюченко, ZN.ua