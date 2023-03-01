Гуменюк прокоментувала облаштування військами РФ оборони в Криму

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що війська РФ проводять масштабні заходи з інженерного устрою оборони в тимчасово окупованому Криму. Для цього РФ завесла до Криму військовослужбовців строкової служби із Челябінської області.

За її словами, окупанти на півострові облаштовують оборону та намагаються переконатися, що вони здатні її утримати.

"Але насправді все це виглядає більше як те, що їм це не допоможе, але до землі звикнуть. Хай копають, це поки що є чим зайняти руки", — додала речниця.